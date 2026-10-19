Cutremur în România. Este cel mai puternic seism înregistrat în acest an

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs luni în România, în zona seismică Vrancea, conform INFP. Este cel mai puternic seism înregistrat în 2026, dar și în ultimii doi ani.

UPDATE 12.28 Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au anunțat că nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Până la această oră, nu au fost primite apeluri la 112, iar „echipajele operative se află în teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaștere”, precizează cele două instituții.

DSU și IGSU reamintesc că în cazul seismelor sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanșării acestora. „Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)”.

UPDATE 12.10 Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a anunțat că în urma cutremurului nu au fost înregistrate apeluri la 112:

„Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numarul de urgență 112”.

Cutremurul s-a simțit și la București

Seismul a avut loc la ora 11.52 și s-a simţit în mai multe zone ale ţării, inclusiv în Bucureşti. Cutremurul s-a simțit și în Republica Moldova și în Ucraina.

Potrivit Institutului Pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la 46 de kilometri de Braşov, 53 de kilometri de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri de Ploieşti şi 64 de kilometri de Buzău.

„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 și adâncimea estimată de 76,5 km”, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Este cel mai puternic seism înregistrat în România în ultimii doi ani, după un seism cu magnitudinea de 5,4 produs în 16 septembrie 2024 în judeţul Buzău.

În 2026, cel mai puternic cutremur de până astăzi, cu magnitudinea 4,5, avusese loc în data de 26 februarie, în județul Vrancea. Cele mai mari seisme din 2025, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.