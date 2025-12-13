Cutremur în România, într-o zonă atipică, la o adâncime de doar 5 kilometri

Cutremurul a avut loc sâmbătă, la ora 09:41, și s-a produs într-un județ din Transilvania, într-o zonă care nu este extrem de activă în activitate seismică, potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul cu magnitudinea 2,4 s-a produs în județul Sibiu, a transmis sursa citată.

Cu o adâncime de 5 kilometri, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25 km V de Sibiu, 37 km SE de Alba Iulia, 59 km SV de Medias, 72 km E de Hunedoara, 72 km E de Deva, 86 km NV de Râmnicu Valcea, 87 km S de Turda, 91 km NE de Târgu Jiu.

Sibiul se află între două zone seismice importante, zona Vrancei şi cea a Munţilor Făgăraş, dar într-o zonă cu intensitate seismologică mai scăzută.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.