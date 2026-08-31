Cutremur luni dimineață în România

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a înregistrat, luni dimineața, la ora 07:12, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 98 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 30 km sud de Focșani, 67 km sud de Brașov, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km sud de Bârlad și 90 km sud de Bacău și 93 km est de Brașov.

De la începutul lunii august, în România au avut loc opt cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,5 pe Richter.