Cutremur marți dimineață în România

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs marți dimineața, la ora locala 05:42, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 79,5 kilometri și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 48 km sud de Focșani, 69 km sud de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km est de Brașov, 98 km nord-est de Ploiești și 95 km sud de Bacău.

De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs 18 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,8 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, de magnitudine 4,8, a avut loc în data de 19 octombrie, în județul Buzău.