Cutremur puternic, cu magnitudinea 7, în Tibet. Cel puțin 16 morți. Imagini cu momentul seismului

Un cutremur cu magnitudinea 7 a lovit joi seară regiunea autonomă Tibet din China, la o adâncime de doar 18 km. Cel puțin 16 oameni au murit, iar alți 65 au fost răniți, au anunțat autoritățile locale, citate de Reuters și The Guardian.

Seismul a avut loc joi, la ora locală 22:33, cu epicentrul la 191 km est-nord-est de Nagqu, un oraș la mare altitudine în nordul Tibetului, slab populat, care se află la peste 300 km nord de capitala Lhasa, a anunțat Serviciul Geologic al SUA.

Potrivit Serviciului Geologic al SUA, cutremurul s-a produs la o adâncime de 18 km și a fost urmat de cel puțin șapte replici cu magnitudini cuprinse între 4,3 și 5,2, toate la o adâncime de 10 km,

Cel puțin 339 de locuințe și 20 de adăposturi pentru animale s-au prăbușit în cutremur, au oficiali ai administrației locale. În continuare, sunt în desfășurare operațiuni de căutare și salvare, fiind mobilizate peste 1.600 de persoane din comitatul local, inclusiv 300 de polițiști.

În regiune au sosit ajutoare, între care 1.000 de locuințe prefabricate, aproximativ 3.000 de corturi și paturi extensibile, precum și lanterne și îmbrăcăminte de iarnă.

Momentul când are loc cutremurul

Înregistrări video difuzate de postul național de televiziune din China, CCTV, și ulterior publicate pe rețelele de socializare, au surprins momentul când, la producerea seismului, oameni au ieșit în grabă dintr-un restaurant, iar obiecte cad de pe rafturile supermarketurilor.

More than a dozen people were killed when a magnitude 7.0 earthquake hit China’s Tibet on Thursday evening local time, according to local officials. Security cameras captured crowds running out of buildings as the tremors began. https://t.co/9prKSArbqB — CBS News (@CBSNews) October 22, 2026

Agenția oficială de știri a Chinei, Xinhua, a transmis vineri că, în unele zone afectate de cutremur, serviciile de electricitate și telecomunicații au fost întrerupte. Autoritățile feroviare locale au luat măsuri de urgență pentru a opri trenurile care tranzitau regiunea.

A house is on the verge of collapse after a powerful 7.0 magnitude earthquake struck Maru Township in Nagqu Prefecture, Tibet, China https://t.co/7E8I5oiQ6R — Surajit (@surajit_ghosh2) October 23, 2026

Cutremurul a provocat, de asemenea, căderi de pietre care au obligat autoritățile locale să închidă o porțiune a unui drumul național, permițând accesul doar vehiculelor de urgență, de salvare și celor oficiale, potrivit agenției Xinhua.

Cutremurele sunt relativ frecvente în China. În ianuarie 2025, cel puțin 126 de persoane și-au pierdut viața în urma unui seism produs în districtul rural Tingri din Tibet.

În 2010, un seism cu magnitudinea 7,1 a lovit localitatea Yushu, din provincia vecină Qinghai, provocând moartea a cel puțin 2.698 de persoane și lăsând aproape 300 de oameni dispăruți.