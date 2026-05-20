Școli evacuate după un cutremur puternic în Turcia

Provincia Hatay, una dintre cele mai afectate zone de seismele din 2023. Cutremurul de miercuri s-a produs în regiunea vecină Malatya, aflată pe aceeași falie seismică. Credit line: Eren Bozkurt / AFP / Profimedia

Cutremurul cu magnitudinea de peste 5 grade pe scara Richter a lovit miercuri, la ora locală 9:00, zona central-estică a Turciei, potrivit ABC News și News.ro.

Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ) a anunțat că seismul a avut o magnitudine de 5,8, în timp ce Președinția pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD) l-a situat la 5,6.

Ambele instituții, alături de USGS (Institutul Geologic al Statelor Unite), au estimat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 19 kilometri nord de Sincik.

Mișcarea seismică s-a resimțit cel mai puternic în provincia vecină Malatya, o regiune cu o sensibilitate seismică extrem de ridicată.

Nu au existat rapoarte imediate privind pagubele, dar imaginile difuzate de televiziuni au arătat școli evacuate și locuitori care părăseau în grabă clădirile.

Turcia se află pe unele dintre cele mai importante falii tectonice, iar cutremurele sunt frecvente.

În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a ucis peste 53.000 de persoane în Turcia și a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii din sudul și sud-estul țării. Alte 6.000 de persoane au fost ucise în partea de nord a țării vecine, Siria.