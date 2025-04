Cutremurul din Istanbul a provocat 150 de răniți. Victimele au sărit de la ferestrele clădirilor

Peste 150 de persoane au fost rănite după ce au sărit de la balcoanele sau de pe ferestrele clădirilor din Istanbul, în timpul cutremurului de 6,2 grade care a avut loc miercuri în capitala Turciei, scrie Reuters.

Mulți locuitori din Istanbul au ieșit din locuințe sau au rămas pe scările acestora după ce seismul inițial a fost urmat de mai multe replici care au fost resimțite în partea europeană a orașului.

„A început brusc cu o zgâlțâitură puternică pe care am resimțit-o. Am alergat direct la câinele meu, l-am strâns în brațe și am așteptat să se termine, întinși pe podea. După asta, ne-am luat bunurile și am ieșit direct în stradă”, a declarat Neslisah Aygorem.

Până acum s-au înregistrat 151 de răniți care au ajuns la spital pentru tratament după ce au sărit din clădirile în care se aflau din cauza panicii provocate de cutremur, însă niciunul dintre ei nu se află în stare critică, potrivit biroului guvernatorului din Istanbul.

O clădire abandonată s-a prăbușit în centrul orașului, însă nimeni nu a fost rănit, iar infrastructura de apă și energie a metropolei cu 16.000.000 de locuitori nu a fost avariată. Unele magazine au fost închise.

În urmă cu doi ani, Turcia a trecut prin cel mai distrugător cutremur din istoria sa modernă. Seismul de 7,8 grade din februarie 2023 a ucis 55.000 de persoane și a rănit peste 107.000 în sudul Turciei și nordul Siriei. În continuare, sute de mii de sinistrați stau în locuințe provizorii ca a urmare a cutremurului.

De asemenea, seismul a readus în mintea stambulioților amintirile de la cutremului din 1999 de la Istanbul care a ucis 17.000 de oameni.

Epicentrul cutremurului de miercuri, care a avut loc la ora locală 12.49, a fost în zona Silivri, la circa 80 de kilometri vest de Istanbul, la o adâncime de 6,92 km.

Ministrul Transporturilor Abdulkadir Uraloglu a declarat că inspecțiile nu au arătat pagube suferite de autostrăzi, aeroporturi, trenuri sau metrou.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a scris pe X că monitorizează situația și biroul său a emis instrucțiuni pentru populație în caz că vor mai avea loc alte cutremure.