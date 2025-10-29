Cyber Threat Intelligence: Un avantaj strategic pentru a proteja infrastructurile critice de atacurile cibernetice avansate

Prevenția – Elementul-cheie pentru o apărare cibernetică modernă

Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, amenințările cibernetice sunt din ce în ce mai frecvente. A ignora prevenția este o alegere periculoasă, care poate duce la pierderi financiare uriașe, la afectarea reputației și la consecințe legale. Soluția este o strategie proactivă, care să protejeze sistemele și datele, reducând considerabil riscul de compromitere. Chiar și atunci când un atac are loc, prevenția proactivă reduce la minimum timpul de răspuns și remediere, asigurând astfel continuitatea operațiunilor și consolidând încrederea partenerilor.



Cyber Threat Intelligence – Instrument strategic nu doar o simplă capabilitate

O metodă eficientă de a adopta o abordare bazată pe prevenție este implementarea soluțiilor de Cyber Threat Intelligence (CTI). Specialiștii ESET vă pun la dispoziție gratuit un ghid care analizează în detaliu acest pas. CTI-ul presupune colectarea, analiza și interpretarea datelor despre amenințările cibernetice, ajutând organizațiile să anticipeze riscurile și să-și întărească apărarea.

O astfel de capabilitate de intelligence poate fi obținută din diverse surse, precum informații open-source, servicii comerciale de intelligence, agenții guvernamentale de informații și chiar echipe interne de threat intelligence.

Drept rezultat, se produce o trecere de la o abordare reactivă la una proactivă. Acest lucru este posibil datorită accesului în timp real la informații care permit poziționarea mecanismelor de apărare cu un pas înaintea atacatorilor cibernetici.



Prin utilizarea CTI, atacurile cibernetice pot fi prevenite sau diminuate în mod proactiv. De asemenea, resursele pot fi prioritizate pentru a gestiona cele mai mari riscuri, iar incidentele pot fi gestionare eficient pentru a limita daunele. În plus, breșele de securitate pot fi identificate rapid prin scanarea sistemelor și verificarea rețelelor.

ESET Threat Intelligence oferă o vizibilitate unică și o calitate a informațiilor recunoscută la nivel global

ESET Threat Intelligence (ETI) folosește o abordare preventivă. Oferă un răspuns rapid și măsuri proactive împotriva diverselor amenințări prin servicii de data feed și rapoarte detaliate despre atacurile APT.

ETI Data Feeds pune la dispoziția organizațiilor peste 10 fluxuri de date unice, actualizate constant. Acestea sunt gestionate cu ajutorul unei rețele proprii de peste 110 milioane de senzori răspândiți la nivel global. Acoperă astfel amenințări potențiale sau deja active și furnizează informații esențiale, complete și aplicabile.

Fluxurile ETI se disting printr-un conținut selectat și aplicabil, atent monitorizat pentru a minimiza alarmele fals-pozitive. Se remarcă, de asemenea, prin acoperirea geografică unică, bazată pe telemetria ESET și completată de o varietate de surse. Totuși, cel mai important element este vasta expertiză umană, crucială pentru a contextualiza și a interpreta datele procesate de sistemele sofisticate.

Integrările sunt esențiale pentru a consolida securitatea cibernetică a unei organizații. Prin integrarea feed-urilor ETI în platforme de tip SIEM, SOAR și TIP, detecția și reacția la amenințări sunt optimizate. ESET asigură compatibilitatea, folosind formate standardizate precum JSON și STIX prin TAXII.

În entitățile critice, din sectorul public sau privat, este esențial ca liderii de securitate să înțeleagă și să fie la curent cu amenințările persistente avansate (APT). Doar așa, ei pot identifica ce riscuri se pot transforma în pericole reale pentru organizația lor și pot decide strategic unde să investească și pe ce să se concentreze.



Rapoartele APT (Advanced Persistent Threat) oferite de ETI sunt o sursă de încredere de cyber threat intelligence, prezentând informații despre grupurile de atacatori și activitățile lor. Rapoartele conțin date strategice, tactice, tehnice și operaționale, fiind utile pentru căutarea de amenințări (threat-hunting), dar și pentru investigarea și atenuarea incidentelor. Astfel, organizațiile pot adopta o abordare proactivă și predictivă, în loc de una reactivă.

Descărcați gratuit prezentarea serviciilor ESET Threat Intelligence.

Adversarii și practicile lor au devenit mult prea sofisticate pentru a mai putea doar reacționa. Cunoașterea capabilităților CTI, a datelor valoroase pe care le oferă și a modului în care pot fi folosite în prevenție reprezintă un pas crucial pentru a deveni rezilienți în fața acestor provocări.

Invitație EECD

Aceste provocări și viitorul securității cibernetice vor fi dezbătute pe larg la ESET European Cybersecurity Day (EECD), pe 4 noiembrie 2025, la București. Aflat la a noua ediție, evenimentul aduce împreună lideri din sectorul public și privat, experți internaționali și cercetători ESET pentru a împărtăși perspective de ultimă oră despre amenințările actuale. EECD nu este doar o conferință, ci o platformă strategică de dialog și colaborare, unde se conturează soluții pentru riscurile digitale care influențează viitorul Europei.

Înscrierea pentru urmărirea online a acestui eveniment este gratuită și se adresează în special profesioniștilor din domenii esențiale: educație, sănătate, infrastructură, finanțe, energie și telecomunicații. Participați la EECD, pe 4 noiembrie, și aflați cum putem construi împreună un viitor mai sigur pentru Europa.

Despre ESET

Companie privată, fondată în 1992 în Slovacia, oferă soluții de securitate cibernetică de ultimă generație pentru a preveni atacurile înainte ca acestea să aibă loc. Prin combinarea puterii inteligenței artificiale cu expertiza umană, ESET se menține mereu cu un pas înaintea amenințărilor cibernetice emergente, atât cunoscute, cât și necunoscute. Fie că este vorba despre protecția endpoint-urilor, a cloud-ului sau a dispozitivelor mobile, soluțiile și serviciile ESET – dezvoltate nativ pe baza AI și orientate spre cloud – rămân extrem de eficiente și ușor de utilizat. Peisajul digital aflat într-o continuă evoluție necesită o abordare progresivă a securității: ESET rămâne o companie dedicată cercetării de clasă mondială și furnizării de informații puternice despre amenințări, susținute de 13 centre de R&D la nivel global. Mai multe detalii, aici.

