„Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo”. Reproșurile aduse premierului de fostul ministru al Sănătății

Alexandru Rogobete (PSD), fost ministru al Sănătății, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că ignoră deficitul de personal al sistemului de sănătate, precum și nevoile acestui personal. Acuzațiile au fost făcute după ce Bolojan a participat la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj, construit prin PNRR.

„Astăzi, premierul demis Ilie Bolojan a mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou, construit de alții cu bani din PNRR. Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo”, își începe Alexandru Rogobete postarea pe Facebook.

Fostul ministru PSD susține că șeful Guvernului ar trebui să dea explicații legate de blocarea angajărilor în sistemul de sănătate, ceea ce face ca personalul existent să muncească mai mult.

„Domnule Bolojan, le-ați explicat medicilor cum trebuie să lucreze într-un spital nou cu mai puțini oameni și mai puțini bani? Le-ați explicat cum vor face performanță când tăiați finanțarea, când lipsesc medicamente și consumabile și când blocați angajările? Le-ați vorbit despre salariile medicilor despre care spuneați la televizor că sunt prea mari? Le-ați numărat și paturile ocupate, dacă tot ați transformat gradul de ocupare într-un indicator aproape universal al „eficienței”?”, a continuat Rogobete.

Totodată, fostul ministru a spus că explicații trebuie să dea și președintele CNAS, Horațiu Moldovan, în legătură cu lipsa medicamentelor pentru tratarea cancerului.

„Un spital nou nu funcționează doar cu pereți, aparatură și panglici tăiate la inaugurare. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, materiale sanitare și finanțare predictibilă. Este simplu să apari la inaugurarea unei investiții pe care alții au pregătit-o, finanțat-o și construit-o. Mai greu este să asiguri că, de mâine, acel spital poate funcționa”, a conchis Rogobete.

Alexandru Rogobete a devenit, după ieșirea PSD de la guvernare, unul dintre cei mai fervenți contestatari ai premierului Ilie Bolojan. La rândul său, premierul l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății că a fost unul dintre „piromanii” care au provocat greva din spitale, de la finele lunii iulie.

„Din păcate, domnul Rogobete, în toate aceste zile, s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din Sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci când era ministru (…) știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din Sănătate. Pentru că fără corectarea acestora, n-ai cum să ai un sistem de sănătate care, într-adevăr, este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem”, a mai declarat Ilie Bolojan.