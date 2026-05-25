„Dacă iei notă mică, ți-ai distrus viitorul”. Fraze toxice pe care părinții le spun înaintea examenelor

Perioada examenelor schimbă complet atmosfera din casă. Conversațiile se reduc la note, comparații și „viitor”. Mulți părinți încearcă să își motiveze copiii prin presiune și control, convinși că frica îi va face să învețe mai mult și să rămână concentrați. Specialiștii spun însă că exact această atmosferă poate crește anxietatea adolescenților și le poate afecta performanța. Iar unele dintre cele mai toxice mesaje sunt spuse tocmai de părinți care cred că astfel își ajută copilul.

Există o schimbare vizibilă în multe case atunci când începe perioada examenelor. Masa de seară devine momentul în care apare, între două înghițituri, întrebarea care spune mai mult decât pare: „Mai ai multă materie de parcurs?”.

Pauzele încep să provoace vinovăție. Copilului, căci părintele poate jura că i-a crescut tensiunea dacă îl vede că stă. Telefonul devine dușman. Fiecare oră liberă trebuie justificată. Adolescenții încep să își măsoare zilele în simulări, teste și variante.

Iar anxietatea începe să umple casa. Nu prin scandaluri sau țipete. Uneori, prin întrebări repetitive: „Cât ai mai învățat?” sau „Da’ colega ta unde a ajuns?”. Alteori, prin fraze care par motivaționale: „Ai grijă să nu te faci de râs”.

„Acum se decide viitorul tău” sau fraza construită în jurul cuvântului care a modelat generația părinților de azi: „trebuie”: „Dacă nu intri unde trebuie, o să-ți fie foarte greu în viață”.

În multe familii, frica încă pare o metodă de motivație, părinții fiind convinși că dacă adolescentul se teme de reproșuri, pedepse sau pierderea libertăților, va învăța mai mult, va pierde mai puțin timp și va rămâne „sub control”.

Doar că studiile despre stresul academic și anxietatea de examen, arată contrariul: adolescenții funcționează mai bine când nu trăiesc cu senzația că iubirea, viitorul și valoarea lor depind de o notă.

