„Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină”. Proiect anunțat de PSD București

Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu, informează News.ro.

„Citim că mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibilă, ea e călâie, caloriferele sunt amorţite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni – şi invit toţi consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers – vom iniţia un proiect de hotărâre prin care, exact aşa cum ANPC validează calitatea unui produs şi, dacă el este bun, îl păstrează pe piaţă, dacă nu este bun, nu-l păstrează pe piaţă”, a declarat, într- conferință de presă, Daniel Băluță, liderul PSD București și primarul Sectorului 4.

Băluță vrea ca apa și căldura care nu sunt livrate în parametri contractuali să nu fie plătite de asociațiile de locatari, măsura urmând să se aplice inclusiv pentru facturile aferente lunii ianuarie.

„Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Deci, ca atare, Termoenergetica şi cu ELCEN trebuie să-şi rezolve problema asta, nu pe spatele cetăţenilor”, a anunțat Băluță.

Acesta spune că proiectul îşi propune să „consfinţească o realitate” şi anume aceea că oamenii nu trebuie să plătească pentru un serviciu care nu e de calitate şi la standarde.

„Este o lecţie care era momentul să se întâmple pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze şi se plâng”, adaugă Băluţă.

Acesta susţine de asemenea modificarea politicii privind acordarea subvenţiilor pentru căldură în Bucureşti „astfel încât fiecare să plătească în concordanţă cu veniturile pe care le are”.

El spune că, în Bucureşti, cifrele de la nivelul lunii decembrie arată că erau 29.500 de pensionari cu pensii de până la o mie de lei care au dificultăţi în plata căldurii şi multe alte zeci de mii cu venituri mici sau dizabilităţi, Băluţă arătând că nu e normal a subvenţia să fie acordată în mod egal acestor oameni şi celor care au salarii de 20.000 de lei.

„Voi face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a bloca orice măsură de austeritate suplimentară”, mai anunţă Băluţă.