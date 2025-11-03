„Dacă te sărut, le vei spune părinților tăi?”. Într-o anchetă penală din Franța apare și numele unei antrenoare din România

Doi antrenori de gimnastică din Nisa, Franța, sunt judecați pentru abuz sexual și violență împotriva mai multor victime minore, relatează Gazeta Sporturilor, care citează publicația franceză francebleu.fr. Potrivit sursei citate, una dintre antrenoare este din România și a terminat Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” din Onești.

Potrivit datelor din proces, numele celor doi antrenori este Yohan Lefevre (45 de ani) din Franța și Violeta Damian (52 de ani) din Tecuci, România,

Lefevre este acuzat violență, hărțuire sexuală și abuz sexual, procuratura cerând 2 ani de închisoare, în timp ce antrenoarea din România este cercetată pentru violență, cerându-se o sentință de 18 luni cu suspendare.

„Dacă te sărut, le vei spune părinților tăi?”, a fost una din replicile antrenorului în vârstă de 45 de ani, potrivit mărturiei unei foste gimnaste, prezentă în tribunal alături de colegele sale, scrie Gsp.

Damian, la rândul său, a fost acuzată de una din victime că a tras-o de păr, a zgâriat-o și i-a pus capul în vasul cu cretă. Antrenoarea româncă riscă să primească o suspendare pe 10 ani din activitate