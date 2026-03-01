„Dacă ucideți sau amenințați americani oriunde în lume, atunci vă vom vâna și vă vom ucide”. Amenințarea lansată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat atacurile SUA asupra Iranului într-o postare pe rețelele sociale în această seară, descriind atacurile ca fiind „consecințele” refuzului Iranului de a încheia un acord cu SUA, scrie CNN.

„Regimul iranian a avut șansa sa, dar a refuzat să încheie un acord — și acum suferă consecințele”, a spus Hegseth într-o postare pe X.

Hegseth – care, potrivit unui oficial american, a monitorizat atacurile împreună cu președintele Donald Trump la Mar-a-Lago – a continuat spunând că producția de rachete a Iranului și marina sa „vor fi distruse”.

„Și, așa cum a spus președintele Trump toată viața sa, Iranul nu va avea niciodată arme nucleare”, a adăugat Hegseth.

Secretarul apărării a emis, de asemenea, un avertisment sever: „Statele Unite nu au început acest conflict, dar noi îl vom termina. Dacă ucideți sau amenințați americani oriunde în lume – așa cum a făcut Iranul – atunci vă vom vâna și vă vom ucide”.