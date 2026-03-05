Dacia a anunțat cum se va numi cel mai nou model al mărcii: „Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”

Dacia a anunțat numele celui mai nou model, un crossover care ar trebui să se lanseze în acest an. Precum la Bigster și Duster, numele noului model se termină tot în -er. „Este un nume puternic, ușor recognoscibil”, spun cei de la Dacia.

Ce spune Dacia despre viitorul model numit Striker:

„STRIKER: numele noului crossover Dacia care redefinește regulile

Striker este un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei.

Dacia Striker (foto Dacia)

Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță, precizie și impact – asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului.

Terminația „ER”, asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în familia Dacia. Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă.

Derivat din expresia universală „a da lovitura / a nimeri ținta”, Striker întruchipează provocarea și reflectă ambiția brandului.

Este un nume cu rezonanță, impunător, care exprimă robustețea unui model versatil, partenerul ideal de călătorie. Asemenea design-ului care va fi dezvăluit pe 10 martie, Striker transmite o energie pozitivă și autentică”.

Două modele noi de la Dacia în 2026

Dacia va lansa două noi modele anul acesta: o mașină electrică de mici dimensiuni și una de segment C, care va avea și motor termic, dar și variantă hibridă.

Șeful grupului Renault, Francois Prevost confirma pe 19 februarie că modelul de clasă C de la Dacia va fi construit la uzina Oyak Renault din Turcia. Publicația Turkiye Today scrisese că Dacia va produce un nou model de SUV la uzina Oyak din Bursa, după investiții de 400 milioane euro.

Dacia a vândut aproape 700.000 de mașini în lume anul trecut, creștere de 3% față de anul 2024, iar Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa. Sandero a fost și cel mai vândut model din gama Dacia: 290.000 de mașini.

Hibridele au fost categoria de mașini cu cea mai mare creștere în gama Dacia, 122%, spre 150.000 de unități.

Marca Renault a prezentat miercuri un vehicul demonstrativ denumit Bridger concept, un model urban de SUV descris de companie ca fiind, atât compact (4 metri lungime), cât și îndrăzneț.

Conceptul de la Renault este precursorul unui model de serie ce va fi proiectat în India și, deși compania nu a confirmat încă, atunci când modelul va fi produs în serie, ar putea fi construit la uzina din Chennai (India).