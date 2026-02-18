Dacia poate produce în China un alt model de mașină electrică, scrie presa franceză

Dacia produce în China mașina electrică Spring și încă un model, mult mai mic, ar putea urma. Publicația franceză La Tribune scrie că marca româno-franceză analizează ideea de a construi în China o mașină electrică mult mai mică ce ar avea la bază conceptul Hipster.

Dacia Hipster concept are doar 3 metri lungime – în timp ce un Sandero are 4 metri lungime, iar Spring, și ea o mașină micuță, are 3,7 metri lungime. Conceptul Hipster a fost prezentat în toamna lui 2025.

Mașina atinge maxim 90 km/h și în versiunea de serie nu va avea autonomie mai mare de 150 km.

Dacia Hipster concept vazuta din spate (foto Dacia)

Dacia Hipster se înscrie într-o nouă tendință europeană: mașini electrice de oraș, foarte mici, cu prețuri cât mai apropiate de cele ale mașinilor cu motoarele termice. Dacia vede clar că este o zonă unde ar intra bine un model care să coste sub 20.000 de euro, dar să fie și mai mic și mai ieftin decât electrica Spring.

La finalul lui 2027, filiala low-cost a Renault speră să lanseze o mașină foarte simplă, de numai trei metri lungime, derivată din conceptul Hipster. Mașina ar putea costa sub 15.000 de euro, scriu francezii de la publicația La Tribune.

„Din momentul în care luăm decizia este nevoie de doar un an și jumătate pentru dezvoltare; timpul de concepție în cadrul grupului este astăzi foarte redus”, spune Katrin Adt, CEO Dacia.

Dacia Hipster concept la interior (foto Dacia)

Decizia de a produce acest cvadriciclu de trei metri lungim nu a fost încă luată oficial, însă probabilitatea este mare. Directorul general al Renault, François Provost, ar putea să anunțe proiectul la prezentarea planului strategic din 10 martie, scriu francezii. Dacă se va da undă verde, vehiculul ar urma să iasă pe piață peste aproape doi ani, spun sursele citate de francezi.

Cel mai probabil, mașina va fi produsă la fabrica unde este construită de cinci ani mașina electrică Spring, în provincia Hubei, în cadrul companiei eGT New Energy Automotive, joint-venture deținut de Renault și Nissan (câte 25%) și de Dongfeng (50%), mai scriu francezii.

Conceptul Hipster are numai 800 kg greutate, în timp ce Spring are aproape o tonă, iar Sandero, 1.100 kg.