Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”

În urmă cu 21 de ani, Dacia lansa Logan, mașina care a schimbat pentru totdeauna industria auto europeană, datorită relației ideale preț – calitate. Acum, în 2025, marca româno-franceză ar putea declanșa o nouă revoluție prin Dacia Hipster, un concept-car electric cu design pătrățos și dimensiuni uimitor de mici.

Date prezentate de Renault la lansarea Hipster: Un șofer din Franța parcurge în medie pe zi sub 40 km

Hipster e un concept mic, de o miză gigantică. Când va fi produsă în serie ar putea deveni cea mai ieftină mașină electrică din Europa. Dar, spre deosebire de era Logan, drumul spre succes este astăzi mult mai dificil.

Dacia Hipster – „pitica” electrică de doar 3 metri, față de 3,62 a chinezilor

În suspansul că Dacia vrea să lanseze o nouă mașină electrică mică de oraș care să fie produsă în Europa, era greu de creat o surpriză. Dar ea a fost produsă de conceptul Hipster: mașina este atât de mică!

Foto: Dacia

Mai exact – are doar 3 metri lungime – în timp ce un Sandero are 4 metri lungime, iar Spring, și ea o mașină micuță, are 3,7 metri lungime.

Cel mai mic model electric care se vinde în UE este mașina chinezească Leapmotor T03, cu o lungime de 3,62 metri.

Și totuși, deși Hipster are doar trei metri lungime, Dacia spune că ar fi loc în ea pentru patru adulți.

Dacia Hipster concept văzut de sus (foto Dacia)

Mașina atinge maxim 90 km/h și în versiunea de serie nu va avea autonomie mai mare de 150 km. Însă prețul la care ar putea fi vândută versiunea de serie „bate” orice electrică din prezent: 15.000 de euro.

Interiorul Dacia Hipster concept (foto Dacia)

Dacia Hipster se înscrie într-o nouă tendință europeană: mașini electrice de oraș, foarte mici, cu prețuri cât mai apropiate de cele ale mașinilor cu motoarele termice. Dacia vede clar că este o zonă unde ar intra bine un model care să coste sub 20.000 de euro, dar să fie și mai mic și mai ieftin decât electrica Spring.

O mașină care a stârnit discuții aprinse, de la „drăguță foc” până la „urâtă rău”

Un concept-car este gândit să testeze reacțiile publicului, pentru ca marca să vadă ce ar trebui să schimbe la versiunea de serie.

Conceptul Hipster de la Dacia (foto Dacia)

La Dacia Hipster, dat fiind look-ul nebunesc, reacțiile au venit din plin: unii au spus că este făcută din piese de Lego, alții că este din jocul Minecraft, mulți au spus că mașinuța este drăguță, în timp ce alții au spus că este urâtă „cu spume”, sau că arată precum un „trocarici”, fiindcă este așa de pătrățoasă și mică.

Portbagajul lui Hipster concept (foto Dacia)

Pariul este cu totul diferit față de acum un sfert de secol, la dezvoltarea Logan. Pe atunci era vorba despre o mașină de mari dimensiuni, foarte ieftină, o mașină cu extrem de mult spațiu interior și cu portbagaj mare, ideală și pentru a merge, spre exemplu, cu familia în vacanță.

Dacia Hipster concept vazută din spate (foto Dacia)

Conceptul Hipster are doar 800 kg greutate, în timp ce Spring are aproape o tonă, iar Sandero, 1.100 kg.

Acum, Dacia va încerca să intre în segmentul celor mai mici mașini din lume cu un model de dimensiuni foarte mici, cu autonomie nu prea mare și cu minim spațiu interior.

Cei de la Dacia au prezentat date ce arată că un șofer din Franța parcurge în medie pe zi sub 40 km, așa că o mașinuță electrică de oraș ar fi perfectă pentru astfel de șoferi.

Dacia a ajuns la vânzări anuale de peste 600.000 de mașini în lume, cele mai scumpe versiuni ajung să coste 32.000 euro, iar marea întrebare este dacă versiunea de serie a lui Hipster va putea ajunge să facă volume foarte mari de vânzări, dat fiind că este o mașină cu autonomie redusă și cu dimensiuni extrem de mici, care o fac utilă doar în oraș, nu și la drumuri foarte lungi.

Dacia nu a anunțat când va lansa în producție de serie această mașină, dar cel mai probabil vorbim despre anul 2027. Până atunci este foarte posibil ca și concurența chineză să aducă modele super-mici, la prețuri acceptabile. Dacă prețul anumitor materiale va crește mult, cumulat cu costurile mai mari de producție într-o uzină din Europa, prețul țintă de 15.000 de euro ar putea să nu fie atins în 2027 sau 2028.

Despre concept a scris pe larg presa internațională. Spre exemplu, Top Gear descria Hipster ca fiind o mașinuță cu patru locuri, cu aer vesel și cool, dar compactă și ușoară. Este caracterizată ca fiind „simpatică, dar nu butucănoasă” dar și ca fiind o soluție mai simplă, într-o lume în care totul a devenit extrem de complicat.

Katrin Adt: „Mașina de zi cu zi de mobilitate locală”

Hipster este „un concept care exprimă viziunea îndrăzneață a Dacia pentru o mobilitate locală, accesibilă și de zi cu zi”, a spus noua șefă Dacia, Katrin Adt venită recent de la Mercedes-Benz.

„Dacă se ivește ocazia de a-l produce în masă, suntem pregătiți să o facem.”, a spus ea, citată de Reuters.

Cu Dacia Hipster Concept, compania spune că vrea să se adreseze „unui public larg care nu găsește astăzi o ofertă potrivită pentru bugetul de care dispune.

Prețul mediu al unui vehicul nou a crescut în Europa cu 77% între 2010 și 2024 – mult peste ritmul de creștere al puterii de cumpărare”.

O mașină ce are doar strictul necesar

Un obstacol va fi și faptul că o mașină electrică nu are cum să coste 15.000 de euro având la interior materiale scumpe de super-calitate, ci vor fi adoptate diverse soluții pentru a reduce la maxim costurile de construcție.

Dat fiind că va fi cea mai ieftină mașină electrică a unei mărci europene, ea nu va avea decât strictul necesar la nivel de opțiuni și nu se vor regăsi materiale sofisticate, care să impresioneze (dar să și crească prețul).

O curea în loc de mâner exterior

Dacia Hipster Concept este proiectat cu o singură culoare a caroseriei și doar trei părți (piese de aspect) sunt vopsite: zona frontală a mașinii și elementele laterale ale ușilor. Mai mult, mânerul exterior al ușii a fost înlocuit cu o curea, mai ușoară, dar mai ales mult mai ieftină decât un sistem de deschidere convențional.

Nu trebuie să uităm că este vorba despre un concept, iar în versiunea de serie lucrurile pot sta diferit, însă ideea este clară: pe mașină va fi prezent doar esențialul. Fără briz-briz-uri, fără „floricele” inutile, fără sisteme high-tech.

Dacia și intrarea pe piața celor mai mici mașini din lume

Dacia intră cu Hipster într-un segment auto care nu este prezent în Europa, ci într-o faimoasă piață asiatică. „Kei cars” sunt mai mici decât un Matiz, sunt pătrățoase, dar neobișnuit de înalte. Au avut succes în Japonia, ajutate și de subvenții, dar și de un context special.

Aceste „kei cars” au aproape 40% din piața auto totală din Japonia, pot avea maxim 3,40 metri lungime și cel mult 900 kg greutate, iar prețurile pornesc de la 12.000 de euro, datorită unor avantaje fiscale și scutirii de diverse taxe. În Japonia, aceste mașini pot avea motor de maxim 660 cc pentru a se încadra în această categorie, constrângere extrem de importantă pentru designeri și ingineri.

Și în Europa au fost aduse câteva modele de tip kei-cars, însă nu au avut succes din multe motive: au prea puțin spațiu interior, au accelerație slabă, consumatorii nu sunt fani ai designului pătrățos și prețurile acestor mașini nipone erau comparabile cu cele ale unor modele europene de mult mai mari dimensiuni.

Miza este „kei cars” produse aici, în Europa

Mai mulți directori auto de la companii importante precum Renault și Stellantis au spus că Europa trebuie să aibă propriile „kei cars” produse în UE. Mai mult, Ursula von den Leyen a propus recent să se lucreze cu industria auto pentru „inițiativa de a dezvolta noi mașini de mici dimensiuni și cu preț acceptabil.

Oficialii UE au spus că astfel de mașini mici și acceptabile la preț ar trebui să fie construite în Uniune și o cât mai mare parte a lanțului de furnizori ar trebui să aibă fabrici în UE.

Rămâne de văzut cum va încuraja Uniunea Europeană adopția celor mai mici mașini care au ajuns vreodată pe continent, fiindcă de măsurile ce ar putea fi anunțate poate depinde și succes unor mașini precum micul Hipster.

Viitorul mașinilor ultra-compacte de oraș depinde nu doar de ideile constructorilor auto, ci și de politicile Uniunii Europene. Dacă Bruxelles-ul va sprijini astfel de modele prin reglementări ceva mai flexibile, micul Hipster ar putea fi pentru Dacia măcar parțial un mare succes, cum a fost și Logan, începând cu 2004.

Bateriile, elementul important de cost

Un exemplu dat de publicația MSN ține de o exceptare pe viitor a acestor mașini foarte mici de la obligativitatea de a dispune de echipamente de asistență la condus, cum ar fi asistența pentru menținerea benzii de rulare.

În 2025 Dacia nu pornește de la zero cu proiectul Hipster, ci are multă experiență în a construi mașini fiabile, la prețuri cu 3-4.000 de euro sub cele ale concurenței. Îi va fi însă greu, fiindcă mașinile sunt în medie mult mai scumpe în UE, clienții europeni sunt pretențioși, iar concurența chineză este tot mai agresivă.

Bateriile mașinilor electrice sunt încă foarte scumpe, iar dacă montezi pe mașină cea mai mică versiune, autonomia va fi extrem de mică. Normele europene de siguranță adaugă și ele constrângeri și costuri mai mari cu producția, iar piața auto de acum este cu totul diferită de „peisajul” din 2004 – 2005.

De aceea, drumul spre o nouă „revoluție Dacia” va fi mai dificil decât acum două decenii, pentru că însăși piața auto e mult mai competitivă.