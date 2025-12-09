Noul model Dacia, lăudat de britanici: „Mașina perfectă pentru familie”, cu un preț sub cel al concurenței. Ce le-a atras atenția la Dacia C-Neo – FOTO

Imagine ilustrativă de la fabrica Dacia de la Mioveni Foto: Profimedia

Dacia se pregătește să facă un pas important pe piața europeană a mașinilor de familie. Compania pregătește pentru 2026 lansarea unui nou model, numit C-Neo, un model break, care va respecta „raportul excelent calitate-preț” al Dacia, scrie publicația britanică Autoexpress.

Primele prototipuri Dacia C-Neo sunt deja testate, în pregătirea pentru itnrarea pe piață. Iar imaginile, scrie presa britanică, arată deja detalii despre vehiculul numit de publicație „mașina perfectă pentru familie”.

Are un portbagaj de 600 de litri, iar „bancheta spate este rabatabilă, deci ideal pentru excursii la IKEA sau pentru transportul de bagaje voluminoase, completat, bineînțeles, de barele de plafon”, scrie publicația britanică.

Dar Dacia C-Neo nu este tanc utilitar, mai scriu britanicii în articolul în care laudă noul model Dacia. Are un plafon rotunjit, diferit față de profilul lui Jogger.

Ei au publicat și mai multe imagini cu noul model Dacia C-Neo:

Dacia’s push into the family car market steps up a gear in 2026 with a bargain-priced, rugged estate. Referred to internally as the Dacia C-Neo, the five-door wagon will slide into the range alongside the Bigster SUV and seven-seat Jogger…>> https://t.co/dpf2j9rbqZ pic.twitter.com/1m1P4hbgQO — Auto Express (@AutoExpress) December 8, 2025

C-Neo va avea astfel un profil mai fluid, o combinație între un break clasic și o mașină de lifestyle. Păstrează însă unele detalii și caracteristici ale unor modele Dacia, precum protecțiile din plastic, pentru a evita creșterea prețului.



Cât va costa Dacia C-Neo

C-Neo urmează să fie lansată oficială în primăvara lui 2026, iar vânzările sunt așteptate în toamnă.

„C-Neo va rămâne fidel modelului de încredere și deja încercat al Dacia de a oferi vehicule cu un raport excelent calitate-preț, spațiu și tehnologie hibrid”, mai scrie publicația.

Modelul va avea un preț de pornire de aproximativ 20.000 de lire, sub prețul celui mai apropiat rival direct, SEAT Leon, care pornește de la 26.000 de lire.

„Oferim accesibilitate, indiferent de mărime sau nevoie, aceasta este misiunea Dacia”, a declarat Frank Marotte, vicepreședinte vânzări și marketing pentru publicația britanică.

Marotte a mai spus că Dacia a studiat îndeaproape piața automobilelor de dimensiuni medii, cunoscută sub numele de segmentul C, pentru a identifica cererea neexploatată.

„Dacă venim cu ceva diferit în segmentul C Hatch sau C-wagon, dacă acesta răspunde unei nevoi create de alți producători care s-au îndepărtat de clienți, atunci trebuie să fim prezenți acolo.”

Motorizare și tehnologie Dacia C-Neo

C-Neo va avea parte și de sistemele hibride dezvoltate recent de Dacia pentru Bigster și Jogger. Nu va fi însă o mașină electrică, precum Spring.

C-Neo va fi hibridă, cu un motor pe benzină de 1,8 litri și două motoare electrice = unul dedicat rulării urbane și celălalt un generator/alternator.

Vor exista și motorizări alternative, cum ar fi TCe de 1,2 litri cu asistare mild-hybrid de 48V.

Interiorul va prelua elemente comune de la Bigster și Jogger, pentru a menține costurile sub control. Designul de bord va fi astfel similar, cu volanul și butoanele de control simple, precum și cu un ecran central de 10 inch.

Obiectivul Dacia

Modelul C-Neo face parte dintr-un obiectiv pe termen lung al Dacia de a vinde un milion de vehicule pe an, un salt uriaș față de volumul de 676.340 de anul trecut, scrie AutoExpress.

Obiectivul este ca 20% din vânzări să provină din segmentul C, prețurile mai mari stimulând veniturile.