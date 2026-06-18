Dacia confirmă că modelul electric Spring va avea și o a doua generație și anunță o schimbare importantă

Dacia a anunțat joi că va produce a doua generație a modelului electric Spring. Mașina urmează să nu mai fie produsă în China, ci în Europa.

„Dacia confirmă a doua generație a primului său model 100% electric. Produs în Europa, Noul Spring deschide un alt capitol pentru marcă, asigurând în același timp continuitatea unui model care a devenit un reper pe piață. Lansat în 2021, Spring a cucerit deja aproape 210.000 de clienți în Europa, confirmând interesul pentru o mobilitate electrică simplă, esențială și accesibilă tuturor. Fidel filozofiei Dacia, Noul Spring oferă tot ceea ce este esențial: un sistem de propulsie 100% electric, patru locuri și un portbagaj încăpător. Universal și ușor de recunoscut, numele Spring evocă primăvara, simbol al reînnoirii și al energiei pozitive. Cu Noul Spring, Dacia continuă drumul către mobilitatea electrică accesibilă tuturor. Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an”, transmite Dacia.

Preț în jur de 18.000 de euro

Presa a scris în ultimele luni despre a doua generație Spring și estimările sunt că prețul de pornire va fi undeva în jur de 18.000 de euro. Presa internațională a mai scris și că mașina va avea multe în comun cu varianta full-electrică a lui Renault Twingo, care din toamna lui 2025 este produsă la uzina din Slovenia.

Noul model va păstra bateria de 27,4 kWh, dar va avea o autonomie mai mare, de aproximativ 240 km, față de cei 225 km ai actualului Spring, mai spuneau sursele citate.

Dacia a lansat în 2021 modelul Spring, prima sa mașina full-electrică, iar în unele luni acesta a fost cel mai bine vândut model electric din Europa. În primii trei ani, Spring s-a vândut în 150.000 de exemplare. Cel mai bun an a fost 2023.

Prețurile pentru actuala Dacia Spring pornesc de la 20.550 euro în România.