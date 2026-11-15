Tensiuni majore înaintea alegerilor care îl pot face pe Dacian Cioloș primul român în fruntea unei „organizații internaționale de anvergură”

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel duminică, la deschiderea summitului Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), la „unitate” și „consens” în ajunul alegerii noului secretar general, care constituie o sursă de tensiuni puternice între Republica Democratică Congo și Rwanda, comentează France Presse.

Republica Democratică Congo și-a anunțat sprijinul pentru candidatul României, mutare care a stârnit nemulțumire din partea Rwandei.

Șefii de stat și de guvern ai celor 90 de membri ai organizației, printre care se numără președintele francez și prim-ministrul canadian Mark Carney, s-au reunit pentru două zile la Phnom Penh, în Cambodgia.

La întâlnire participă și președintele Nicușor Dan pentru a susține și promova candidatura lui Dacian Cioloș în funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030.

„Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale.



Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes”, a spus șeful statului, într-o postare pe Facebook, în care a anunțat participarea sa la reuniune.

Președintele Nicușor Dan participă la summitul Francofoniei de la Phnom Penh. Sursă foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Miza pentru România

Dacian Cioloș a explicat într-un interviu pentru publicul HotNews care este miza pentru România să aibă o persoană în vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasadă.

„Francofonia este o organizație internațională multilaterală care reunește țări de pe cele cinci continente, cu niveluri de dezvoltare și istorii diferite, dar care împărtășesc o limbă comună de comunicare, o limbă-punte. Ea i-ar permite României să fie activ prezentă în zone din care, din diferite motive, s-a retras în ultimele decenii. Sunt multe astfel de zone, iar ele cresc nu doar demografic, ci și economic și ca interes geostrategic. Pentru România ar fi o posibilitate de a se reconecta la aceste țări”, a declarat Cioloș, pentru HotNews, cu două săptămâni înainte de scrutin.

Tensiuni între Congo și Rwanda

Însă toate privirile sunt îndreptate către liderii congolezi și rwandezi, Felix Tshisekedi și Paul Kagame, a căror rivalitate planează de câteva luni asupra Francofoniei.

Extinderea OIF „ne impune să construim un consens pentru a păstra unitatea”, a declarat Emmanuel Macron într-un discurs de deschidere a summitului.

Emmanuel Macron participă la summitul Francofoniei. Sursă foto: ANTHONY WALLACE / AFP / Profimedia

„Trebuie să avem grijă să păstrăm ceea ce constituie forța sa, și anume unitatea sa. Francofonia pe care o dorim nu este o Francofonie a izolării sau a diviziunilor interne”, a subliniat el.

După opt ani și două mandate ale Louisei Mushikiwabo, Republica Democratică Congo, care acuză Rwanda că susține gruparea rebelă armată M23 în provinciile din est, se opune ca rwandeza să continue la conducerea OIF.

Secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), Louise Mushikiwabo. Sursă foto: Heng Sinith / AP / Profimedia

Congo și-a anunțat sprijinul pentru Cioloș

Kinshasa a prezentat propria candidată, Juliana Lumumba, fiica lui Patrice Lumumba, figura emblematică a luptelor anticoloniale și a panafricanismului. În cursa pentru șefia organizației se află și fostul prim-ministru român, Dacian Cioloș, precum și fosta ministră mauritană, Coumba Ba.

Coumba Ba. Sursă foto: www.drcoumbaba.com

De atunci, a doua țară cu cei mai mulți vorbitori de limbă franceză după Franța (57,3 milioane, potrivit OIF) a amenințat că va părăsi organizația dacă secretara generală în exercițiu va fi realeasă. O astfel de retragere ar fi o lovitură puternică pentru OIF, care a asistat deja anul trecut la plecarea a trei țări din Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger), conform AFP.

Tensiunile au crescut și mai mult sâmbătă, când Republica Democratică Congo s-a declarat „gata” să retragă candidatura lui Lumumba și să ia în considerare „o demers comun în favoarea” lui Dacian Cioloș.

Juliana Lumumba. Sursă foto: Graham Hughes / PA Images / Profimedia

Franța și Canada vor consens

Rwanda a denunțat o „presiune” din partea Parisului, afirmând că a „respins” o solicitare adresată de Emmanuel Macron omologului său Paul Kagame de a retrage candidatura rwandeză pentru a se ajunge la un consens.

Acest anunț a reaprins acuzațiile recurente privind influența Franței asupra OIF, al cărei principal finanțator este Parisul, alături de Canada. „Cu această intervenție, ne întoarcem înapoi, la ideea că Franța este cea care alege”, a remarcat sâmbătă un membru al unei delegații non-africane.

Președintele francez a avut duminică dimineață o discuție cu omologul său rwandez, Paul Kagame, și a îndemnat Republica Democratică Congo, Rwanda și Mauritania să „inițieze consultări între ele”, pentru a „găsi o soluție consensuală, așa cum s-a întâmplat în circumstanțe similare în trecut”, a precizat Palatul Elysée.

Ce se întâmplă dacă nu există consens

Deși consensul, dorit și de Canada, este modalitatea tradițională de desemnare în cadrul OIF, organizația a adoptat în 2022 o procedură care prevede votul cu majoritate simplă în absența consensului.

Ministrul rwandez al Afacerilor Externe, Olivier Nduhungirehe, a dat asigurări că Louise Mushikiwabo își va menține candidatura până la capăt. Unitatea OIF „nu presupune uniformitatea pozițiilor”, a afirmat șeful diplomației rwandeze duminică, de la aceeași tribună cu Macron.

Dacian Cioloș a salutat „încrederea” manifestată de Kinshasa față de candidatura sa, declarându-se „deschis la dialogul dintre toate statele și guvernele francofone, pentru a ajunge împreună la un consens care va consolida legitimitatea și credibilitatea” OIF.

Președintele Mauritaniei, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a sosit sâmbătă dimineață în Cambodgia, însă nu a reacționat la anunțul congolez.

Critici după anunțul privind susținerea lui Cioloș

Olivier Nduhungirehe a criticat aspru faptul că RDC susține un candidat care nu este african, continent care reprezintă 27 dintre cei 53 de membri cu drepturi depline ai OIF și 65 % din francofoni (90 % în 2050, conform proiecțiilor) din întreaga lume.

De la înființarea funcției de secretar general în 1997, trei din patru titulari au provenit din Africa: Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf și Louise Mushikiwabo. De la crearea funcției de secretar general al OIF în 1997 niciun român nu a condus până în acest moment organizația.

Organizația Internațională a Francofoniei are sediul la Paris și este o instituție internațională care reunește state și guverne ce au în comun limba franceză și promovează diversitatea culturală, pacea, democrația și drepturilor omului.

Secretarul General al OIF este ales pentru un mandat de patru ani, potrivit MAE. România este membru cu drepturi depline în Organizația Internațională a Francofoniei din 1993.