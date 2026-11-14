Jocuri de culise în alegerile la care candidează Dacian Cioloș. Scrisoarea lui Macron și ce pune la cale Congo

Republica Democratică Congo s-a declarat „dispusă” sâmbătă să-și retragă candidata la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) pentru a permite ajungerea la un consens, cu două zile înaintea unei alegeri care a generat tensiuni puternice cu rivalul său rwandez, scrie AFP.

Ministra Afacerilor Externe din Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a făcut acest anunț în cadrul unui summit al șefilor de stat și de guvern ai organizației, desfășurat în capitala cambodgiană Phnom Penh, înaintea alegerii liderului OIF programată pentru luni, pentru succesiunea rwandezei Louise Mushikiwabo, care candidează pentru un al treilea mandat.

Pe lângă congoleza Juliana Amato Lumumba, alți doi candidați sunt în cursă: fostul prim-ministru român și comisar european Dacian Cioloș și fosta ministră mauritană Coumba Ba, menționează France Presse.

„Am lansat un apel către toate statele membre să depună eforturi în vederea ajungerii la un consens și, în acest spirit, am fi dispuși să retragem candidatura candidatei noastre pentru a favoriza ajungerea la un consens”, a declarat ministra congoleză, la încheierea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai OIF, preludiu al summitului care se desfășoară duminică și luni.

În fața a ceea ce consideră a fi o „retragere” a candidaturiii congoleze în favoarea lui Dacian Cioloș, Rwanda a asigurat că va menține candidatura actualei șefe a OIF, Mushikiwabo.

Scrisoare trimisă de Macron

Potrivit informațiilor revistei Jeune Afrique, președintele francez Emmanuel Macron i-a trimis o scrisoare omologului său Paul Kagame, solicitând retragerea candidatei rwandeze pentru a permite ajungerea la un consens.

„Nu vom dezvălui conținutul acesteia, dar scrisoarea a fost primită”, a declarat ministrul rwandez al Afacerilor Externe, Olivier Nduhungirehe.

„Rwanda nu cedează presiunilor nimănui, fie că este vorba de Emmanuel Macron sau de oricine altcineva. Suntem un stat suveran”, a subliniat acesta.

„Avem reguli foarte clare care au fost adoptate (…) în 2022 și care prevăd că secretarul general al Francofoniei este ales prin consens sau, în lipsa acestuia, prin vot cu majoritate simplă. Șefii de stat vor dori, desigur, să ajungă la un consens, ceea ce este un lucru bun, iar sarcina lor va fi facilitată de retragerea candidatei din Congo. Dar, în lipsa acestuia, trebuie să aibă loc un vot, la fel ca în toate organizațiile internaționale”, a afirmat el.

În ultimele săptămâni, guvernul Republicii Democratice Congo, a doua țară francofonă din lume (57,3 milioane de vorbitori, potrivit OIF), a amenințat că va părăsi organizația în cazul realegerii candidatei din Rwanda, țara vecină pe care o acuză că susține gruparea armată M23, a aflat AFP din surse concordante.

Niciunul dintre cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale OIF, care vor vota pentru desemnarea viitorului secretar general, nu și-a exprimat public preferințele, în special cei doi principali finanțatori, Franța (36% din buget) și Canada (25%).

Nicușor Dan participă la summitul Francofoniei

Președintele Nicușor Dan va participa, duminică și luni, la cel de al XX-lea summit al Francofoniei, care se va desfășura în Cambodgia, la Phnom Penh. El a plecat deja în vizita externă cu un avion privat precum cel folosit de fostul președinte, Klaus Iohannis. Emmanuel Macron a ajuns sâmbătă în capitala Cambodgiei cu o zi înainte de deschiderea summitului Francofoniei, potrivit AFP.

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei în perioada 2027 – 2030, conform administrației prezidențiale.

Cioloș a fost numit prin decret consilier prezidențial în luna aprilie 2026 de către Nicușor Dan.

Organizația Internațională a Francofoniei are sediul la Paris și este o instituție internațională care reunește state și guverne ce au în comun limba franceză și promovează diversitatea culturală, pacea, democrația și drepturilor omului.



Secretarul General al OIF este ales pentru un mandat de patru ani, potrivit MAE. România este membru cu drepturi depline în Organizația Internațională a Francofoniei din 1993.