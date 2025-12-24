Dan Capatos pleacă de la Antena 1 după 20 de ani. „De-acum înainte «totul e Cancan»”

Cunoscutul prezentator TV Dan Capatos a anunțat că se desparte de Antena 1, după aproape două decenii petrecute în cadrul trustului de presă Intact Media Group, scrie miercuri Pagina de Media.

Dan Capatos urmează să realizeze o nouă emisiune împreună cu Cancan.ro.

Anunțul a fost făcut chiar de tabloidul Cancan, din grupul Arcmedia care face parte din trustul de presă controlat de omul de afaceri Radu Budeanu.

„Anunţ de ultim moment în zona de monden a online-ului românesc. Dan Capatos, regele late-night-show-ului românesc, a decis să se alăture grupului Arcmedia, în cadrul Cancan.ro. Format recent, conglomeratul digital Arcmedia îşi consolidează poziţia de lider incontestabil de piaţă prin cooptarea unui nou ”greu” în echipa editorială”, a scris miercuri tabloidul, în deschiderea site-ului.

Prima declarație a lui Capatos

Dan Capatos a oferit tabloidului și prima declarație după despărțirea de Antena 1.

„Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporţii, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte «Totul e Cancan»”. Sărbători liniştite tuturor şi să ne vedem sănătoşi în 2026!”, a spus prezentatorul.

Dan Capatos, care a debutat în presa scrisă la Evenimentul zilei la începutul anilor ’90, a realizat la Antena 1 şi apoi la Antena Stars numeroase emisiuni.

El este cunoscut, mai ales, pentru emisiunile „Un show păcătos” şi „Xtra Night Show”.