Dan Motreanu, după ce Sorin Grindeanu a spus că vrea un acord cu PNL şi îl semnează pe loc: „Îl semnezi, dar îl şi respecţi?”

Prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, l-a întrebat miercuri pe liderul PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta a spus că vrea un acord cu PNL şi îl semnează pe loc, dacă îl va şi respecta.

Grindeanu a spus miercuri, într-o conferință de presă la Parlament, că PSD va semna un acord politic cu PNL și USR fără să se opună unor măsuri, dacă Bolojan va garanta că votează guvernul minoritar PSD.

„Sorin Grindeanu vrea un acord cu PNL: „Acum, pe loc, îl semnez!”. Îl semnezi, dar îl şi respecţi?”, a scris Motreanu pe Facebook.

Motreanu aminteşte că cele două partide au mai avut un acord politic semnat, notează News.ro.

„Am mai avut un program de guvernare şi un acord politic semnate. Important nu este doar să le semnezi, ci şi să le respecţi”, precizează prim-vicepreşedintele PNL.

Negocierile pentru formarea viitorului guvern sunt blocate după ce cele două tabere nu s-au înțeles pe forma viitorului guvern. PSD vrea să preia guvernarea cu Sorin Grindeanu prim-ministru, în timp ce PNL-USR-UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va face o desemnare de prim-ministru până nu va avea o majoritate parlamentară care să garanteze învestirea guvernului.