Dan Neculăescu, ministrul propus la MAE, invită la București reprezentanții minorităților române din Ucraina

Diplomatul Dan Neculăescu a spus marți, la audierile de la Parlament, că întâlnirea ar trebui să permită o discuție deschisă referitoare la dificultățile cu care se confruntă comunitatea românească în Ucraina.

Dan Neculăescu (independent), propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe în Guvernul Niculescu, a anunțat marți, la audierile de la Parlament, că va invita la București reprezentanții minorității românești din Ucraina, din zona Transcarpatia, Cernăuți și Odesa.

„Prea mult am vorbit prin scrisori deschise. Este nevoie să le vorbim direct, sincer. Sunt convins că vom găsi soluții”, a declarat Dan Neculăescu.

Într-o declarație de presă susținută ulterior audierilor, Neculăescu a reiterat invitația făcută.

„Am vorbit foarte mult de diaspora, de comunitățile de români din afara țării și de comunitățile de români istorici și am făcut invitația și o fac și pe această cale reprezentanților minorității române din Ucraina să vină la București și să avem o discuție așezată împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și celelalte instituții implicate pentru a vedea cum putem mai bine să promovăm interesele lor în Ucraina și același lucru voi face și cu celelalte comunități istorice”, a spus Neculăescu.