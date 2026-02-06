Omul de afaceri Dan Șucu, avertisment pentru guvern: Relansarea economiei nu se face cu promisiuni”. Prima condiție, oprirea risipei banului public

„Dacă Guvernul vrea relansare economică reală, trebuie să demonstreze și responsabilitate fiscală reală”, avertizează confederația patronală Concordia, condusă de omul de afaceri Dan Șucu.

Concordia spune că o parte importantă din măsurile propuse pentru relansarea economică au fost preluate în programul Guvernului, dar avertizează că fără reforme rapide, pachetul riscă să rămână doar o promisiune.

„Însă, pentru a avea încredere că vor fi puse în aplicare, trebuie adoptate cât mai rapid deciziile privind restructurarea administrației publice. Fără eliminarea risipei banului public și a birocrației excesive, aceste măsuri ar putea rămâne doar pe hârtie, deoarece nu va exista spațiu fiscal pentru aplicarea lor. Suntem dispuși să mergem înainte, dar avem condiții clare”, avertizează Dan Șucu.

„Nu acceptăm ca soluția la ineficiența statului să fie, din nou, taxe pe mediul privat”

Cele trei „condiții” ale Concordia:

„Prima condiție este oprirea risipei banului public. Spre deosebire de 2009, când am avut o criză importată, România se confruntă astăzi cu o criză generată direct de costurile exagerate ale birocratizării. Dacă Guvernul nu recunoaște problema reală – ineficiența și risipa – atunci soluțiile propuse nu vor funcționa.

A doua condiție: companiile care au contribuit ani de zile la bugetul de stat și care acum sunt în pragul închiderii, din cauza scăderii cererii, trebuie sprijinite. Un sistem Kurzarbeit nu este opțional – este absolut necesar pentru a proteja antreprenorii și locurile de muncă create de aceștia.

Iar a treia condiție o reprezintă predictibilitatea fiscală. Discuțiile despre schimbarea cotei unice ne îngrijorează. Nu acceptăm ca soluția la ineficiența statului să fie, din nou, taxe pe mediul privat”.

„Reformele în administrația publică nu sunt opționale”

Concordia enumeră măsurile pe care le-a propus și care au fost preluate în programul de relansare economică, pentru care Ilie Bolojan a spus că își va asuma răspunderea în Parlament, odată cu legea privind reforma administrației locale și centrale:

• Stimularea cercetării, dezvoltării și inovării, inclusiv prin introducerea creditului fiscal pentru cercetare-dezvoltare;

• Facilități pentru profitul reinvestit;

• Amortizarea accelerată pentru echipamente productive;

• Scheme de ajutoare de stat pentru investiții strategice și prioritizarea investițiilor cu impact pe competitivitate;

• Susținerea exporturilor și a internaționalizării;

• Stimularea parteneriatelor public-private;

• Lărgirea instrumentelor de investiții pentru investitori instituționali (inclusiv fonduri de pensii);

• Abordarea multianuală a investițiilor publice.

„Etapa următoare, de implementare efectivă a acestor măsuri, inclusiv prin continuarea reformelor structurale, este esențială. Simplificarea administrativă și reformele în administrația publică nu sunt opționale – sunt condițiile pentru ca relansarea economică și consolidarea fiscală să fie eficiente și să înceapă să producă efecte”, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Confederația Patronală Concordia spune că va continua dialogul cu Guvernul pentru implementarea celorlalte măsuri din pachetul propus, cu accent pe:

• Simplificarea administrativă – platformă unică de raportare fiscală, dosarul electronic unic pentru companii, digitalizarea ANAF, inspecție administrativă și/sau fiscală coordonate

• Reformele în administrația publică – esențiale pentru ca măsurile fiscale să devină operaționale și să nu rămână blocate în birocrație

• Accelerarea digitalizării prin instrumente digitale (semnătură electronică, identitate digitală) funcționale și adaptate nevoilor cetățenilor și companiilor care să asigure adopția rapidă și pe scară largă.