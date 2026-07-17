Dan Tanasă, pus sub acuzare de Parchetul General pentru postările împotriva muncitorilor străini

Deputatul AUR Dan Tanasă a fost audiat vineri într-un dosar în care se fac cercetări pentru incitarea publicului la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane sau a unui grup, au precizat pentru HotNews surse din Parchetul General. Dosarul a pornit după postările politicianului de pe Facebook despre muncitorii străini din România, potrivit acelorași surse.

UPDATE 17:50: Dan Tanasă a fost pus sub acuzare în urma audierii la Parchetul General, a confirmat deputatul pentru HotNews.

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Ce a postat Dan Tanasă

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”, scria deputatul AUR într-o postare pe Facebook făcută în august 2025:

La scurt timp, polițistul Marian Godină a formulat o plângere penală împotriva lui Dan Tanasă, pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”.

Incitarea publicului la violență, ură sau discriminare, infracțiunea pentru care este cercetat Tanasă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

George Simion: „Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”

HotNews l-a contactat pe Dan Tanasă pentru o reacție privind dosarul deschis împotriva sa. Până la publicarea acestui articol, Tanasă nu a putut fi contactat. În schimb, partidul său a ieșit cu o reacție imediat după audieri.

„Atenție! Au început atacurile la AUR – Dan Tanasă tocmai a ieșit de la procurorul Rareș Stan, același care ne-a furat telefoanele înainte de alegerile europarlamentare. Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”, a scris președintele AUR, George Simion pe pagina sa de Facebook.

AUR respinge acuzațiile și spune că deputatul a cerut doar o prioritizare a livrărilor făcute de conaționali.

„Deputatul Dan Tanasă nu a instigat la violență împotriva nimănui, ci a atras atenția, într-un mod direct și necesar, asupra unei probleme grave cu care se confruntă România: importul necontrolat de forță de muncă necalificată din Asia și Africa, care afectează piața muncii din România, securitatea cetățenilor și identitatea națională. În loc să dezbată aceste realități, autoritățile aleg să îl ancheteze pe cel care le semnalează”, se arată în comunicatul AUR.

„Este vorba despre un abuz evident, un nou episod prin care se încearcă pedepsirea unui parlamentar pentru simplul fapt că și-a exprimat o poziție publică legitimă”, a mai scris AUR.

Dan Tanasă, unul dintre cei mai vocali parlamentari anti-imigranți

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, este postarea publicată de deputatul Dan Tanasă în august 2025, care i-a adus o plângere penală.

HotNews i-a cerut și la acel moment explicații deputatului. Redăm declarația sa din 18 august 2025:

„Am avut mai multe ieșiri și la tribuna Camerei Deputaților, în care am zis că o țară care exportă medici și asistente și importă livratori la Glovo din Asia și Africa nu are niciun viitor. Vestul Europei se scufundă sub valul migraționist, este islamizat, și nu vreau acest lucru și pentru România”, a explicat atunci Tanasă pentru HotNews.

Polițistul Marian Godină a argumentat în plângerea depusă, imediat după, la Parchetul General că, prin mesajul postat pe Facebook, deputatul AUR „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”.

La câteva zile după postarea lui Tanasă, un livrator străin a fost lovit cu pumnul în față pe stradă, în București, de către un tânăr care a și filmat momentul.