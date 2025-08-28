Dan Tanasă revine asupra incidentului cu livratorul străin lovit: „O făcătură regizată”

Într-o postare pe Facebook, parlamentarul AUR a scris că „violența stradală din București și din alte orașe este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor”, făcând referire la cazul livratorului bengalez lovit. În comentarii, acesta a spus că incidentul „este o făcătură regizată de la un cap la altul”.

„Am citit relatările apărute în presa «independentă» despre presupusul «efect» al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români.

Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, susține parlamentarul în mesajul de pe Facebook.

Într-un comentariu, un internaut susține că „acea înregistrare este o făcătură”. Iar parlamentarul AUR îl susține: „o făcătură regizată de la un cap la altul”.

Dan Tanasă este parlamentarul care, în urmă cu o săptămână, îndemna românii să respingă coletele livrate de muncitorii din Asia și Africa. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris purtătorul de cuvânt AUR pe Facebook. În urma declarației sale, CNCD s-a autosesizat.

Un livrator străin a fost lovit pe stradă de un român: „Ești un invadator”

Un clip video postat pe Facebook de polițistul Marian Godină arată momentul în care un bărbat lovește un livrator străin pe o stradă din București, după care îi strigă; „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, potrivit imaginilor, informație confirmată și de Poliția Capitalei. Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Victima a suferit leziuni care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a anunțat miercuri că a dispus începerea urmăririi penale împotriva agresorului, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, comisă din motive rasiale și xenofobe. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.