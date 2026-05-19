„Danaida” lui Brâncuși, vândută cu o sumă enormă la New York, al doilea cel mai mare preț din istorie pentru o sculptură

Lucrarea „Danaida” a lui Constantin Brâncuși a fost vândută cu o sumă record pentru sculptorul român într-o licitație spectaculoasă la casa Christie’s din New York, unde s-au mai atins noi recorduri și pentru alți mari artiști, precum pictorul american Jackson Pollock și catalanul Joan Miró.

Sculptura „Danaida/ Danaïde”, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur realizat de Brâncuși în 1913 a fost vândută cu 107,6 milioane de dolari după ce a fost promovată luna aceasta inclusiv printr-un clip cu celebra actriță americană Nicole Kidman, care a vizitat sediul Christie’s din Centrul Rockefeller din New York.

Povestea Danaidei își are originile în Antichitate, de la mitologia greacă și Ovidiu până la Auguste Rodin. Brâncuși, care lucrase anterior ca ucenic în atelierul sculptorului Rodin, o înfățișează în sculptură pe Margit Pogany, tânăra artistă maghiară care a fost muza sa.

Recordul anterior pentru o lucrare de Brâncuși data din 2018, când „La jeune fille sophistiquée ”(Portrait de Nancy Cunard) s-a vândut cu 71,2 milioane de dolari.

Prețul la care s-a ajuns acum este a doua cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o sculptură la licitație și îl aduce pe Brâncuși în rândul artiștilor vânduți cu prețuri de 9 cifre.

Recordul este deținut de o operă a lui Alberto Giacometti din 1947, vândută pentru 141,3 milioane de dolari la Christie’s în 2015.

Recorduri și pentru alți artiști la licitația de la New York

Cu picăturile, curgerea vopselei și curbele negre accentuate de tușe de roșu pe o pânză brută de peste trei metri lățime, „Number 7A, 1948” de Jackson Pollock (1912-1956) a fost vândută pentru 181,2 milioane de dolari, inclusiv comisioanele, potrivit AFP.

Potrivit publicației de specialitate ARTnews, aceasta este a patra cea mai scumpă operă vândută vreodată la licitație.

Recordul anterior al pictorului expresionist abstract la licitație era de 61,2 milioane de dolari, stabilit în 2021. Alte opere ale sale au fost vândute prin tranzacții private, ajungând până la 200 de milioane de dolari.

„No. 15 (Two Greens and Red Stripe)” (1964) de Mark Rothko (1903-1970) a fost adjudecată pentru 98,4 milioane de dolari, iar „Portrait de Madame K.” de Joan Miró (1893-1983) a fost vândută cu 53,5 milioane de dolari.

Recordurile anterioare pentru artistul american (86,9 milioane de dolari) și cel catalan (37 de milioane de dolari) fuseseră stabilite în 2012.