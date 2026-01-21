Danemarca are o nouă temere, după ce Trump și-a exprimat ambiția pentru „uriașa bucată de gheață”. „Reiese clar”

Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Loekke Rasmussen, sosește la o întâlnire cu șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, la Londra, în Anglia, pe 19 ianuarie 2026. FOTO: Jack Taylor / AP / Profimedia

Dorința președintelui Donald Trump de a obține Groenlanda rămâne „intactă”, în pofida declarațiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, consideră șeful diplomației daneze, potrivit Reuters și AFP.

„Ceea ce reiese clar din acest discurs este faptul că ambiția președintelui rămâne intactă”, a spus Lars Lokke Rasmussen în fața jurnaliștilor.

„Evident că este pozitiv, luat separat, faptul că el spune: «nu vom recurge la forța militară»; trebuie să ținem cont de asta, dar asta nu face să dispară problema”, a subliniat ministrul de Externe al Danemarcei.

„El (Donald Trump, n.r.) a spus foarte clar că «este mai bine să îl deții decât să îl iei cu chirie» (teritoriul, n.r.) și că Danemarca nu este capabilă să asigure protecția Groenlandei”, a adăugat Lars Lokke Rasmussen, citat de Agerpres.

Președintele american a promis miercuri, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forță pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că își menține obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheață pentru a proteja lumea” și a cerut demararea de „negocieri imediate” pentru achiziționarea insulei arctice.

„Lumea a crezut că voi folosi forța. Nu am nevoie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus Trump, referindu-se la amenințarea lui de a anexa acest teritoriu autonom care face parte din Regatul Danemarcei, stat membru NATO, dar pe care dorește să-l plaseze sub controlul SUA.

În același timp, Trump a susținut că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” și a acuzat Danemarca de „nerecunoștință”. Liderul de la Casa Albă a avertizat totodată că își menține obiectivul ca SUA să cumpere insula bogată în resurse naturale și poziționată strategic, în pofida opoziției țărilor europene aliate Danemarcei.

El a minimalizat chestiunea preluării Groenlandei, calificând-o drept „o cerere mică” pentru „uriașa bucată de gheață” și afirmând că achiziția nu ar reprezenta o amenințare pentru alianța NATO.

„Nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să asigure securitatea Groenlandei, în afară de Statele Unite”, a spus Trump, adăugând: „Solicit negocieri imediate pentru a discuta din nou achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite”.

„Nu negociem ființe umane”

La finalul unei audieri parlamentare alături de ministrul danez al Apărării Troels Lund Poulsen, Rasmussen a reiterat că teritoriul autonom Groenlanda nu este de vânzare.

„Ființele umane nu sunt negociabile. Se poate începe între persoane, dar nu negociem persoane”, a subliniat șeful diplomației daneze.

Lars Lokke Rasmussen a revenit și asupra a ceea ce s-a decis la reuniunea la care a participat, alături de șefa diplomației groenlandeze Vivian Motzfeldt, vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat american Marco Rubio pe data de 14 ianuarie, la Washington.

„Acest acord prevede discuții la nivel înalt pentru a vedea dacă putem răspunde îngrijorărilor americane fără a ne încălca liniile roșii”, a accentuat ministrul danez de Externe.