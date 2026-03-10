VIDEO Percheziții după bătaia de la meciul Rapid-Petrolul. Imagini cu scenele violente

Polițiștii au făcut marți dimineață 9 percheziții domiciliare în București și Prahova în cazul violențelor dintre două grupuri de suporteri la meciul dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, din 6 februarie, anunță Poliția Capitalei.

Conflictul de pe stadionul Giulești începuse în prima parte a meciului din Superliga Rapid – Petrolul, în peluza prahovenilor. Jandarmii prezenţi la meci au fost nevoiți atunci să folosească substanţe iritant-lacrimogene.

Momentul altercației a fost surprins într-o înregistrare video. Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional:

„Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situație care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate și a afectat ordinea și liniștea publică”, a transmis marți Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Acțiunea de marți dimineață se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere față de unii membri ai galeriei echipei de fotbal FC Petrolul Ploiești, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

În urma activităților desfășurate astăzi, 9 persoane suspecte au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la audieri.

Unul dintre suspecți este Dinu Bogdan-Mihai, zis “Sponsorul”, lider de galerie la Petrolul Ploiești, potrivit acelorași surse.

Amenzi date de jandarmi

În acelaşi timp, Jandarmeria Capitalei a făcut cercetări pentru a identifica şi sancţiona persoanele implacate în conflict.

Astfel, au fost date 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 70.630 de lei.

„Din totalul sancţiunilor aplicate, trei sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost dispuse faţă de organizatorul evenimentului sportiv, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de cadrul legal aplicabil. Totodată, două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă”, a precizat Poliția Capitalei.

În acelaşi context, au fost dispuse 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţii sportive, pentru perioade cuprinse între 6 luni şi un an.

Totodată, în urma continuării verificărilor, la 9 martie, jandarmii au mai identificat 26 de persoane, dintre care 24 suporteri ai uneia dintre echipe și 2 suporteri ai echipei adverse.

În acest caz, jandarmii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22.150 de lei, precum și 16 sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competiții sportive, pentru o perioadă de 1 an.