Danemarca cere NATO să facă operațiuni de supraveghere în Groenlanda

Avion de supraveghere Rivet Joint al Forțelor Aeriene Regale. Foto: Jules Annan / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Danemarca propune ca NATO să înceapă operațiuni de supraveghere în Groenlanda, cu sprijinul teritoriului arctic, a declarat luni ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, după o întâlnire cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, potrivit The Guardian.

„Am făcut această propunere, secretarul general a luat act de ea și cred că acum putem,  sperăm, să definim un cadru în care aceasta să poată fi concretizată”, a declarat Troels Lund Poulsen pentru televiziunea daneză.

Donald Trump a pus la încercare alianța transatlantică prin amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei „într-un fel sau altul”, în timp ce țările europene se aliniază pentru a contracara planurile Washingtonului privind acest vast teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză.

Liderii Germaniei și Franței au denunțat drept „șantaj” amenințările lansate în weekend de Donald Trump, care a vorbit despre impunerea unor noi tarife împotriva țărilor ce se opun planurilor sale privind insula arctică.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a scris pe X că a discutat cu ministrul danez al apărării și cu principalul diplomat al Groenlanda despre „importanța Arcticului – inclusiv a Groenlandei – pentru securitatea noastră colectivă”.

„Vom continua să lucrăm împreună, ca aliați, pe aceste teme importante”, a transmis Rutte.

La rândul său, ministrul apărării din Suedia, Pål Jonson, a sugerat că o misiune NATO „ar putea fi o cale de urmat”, în contextul în care Trump insistă că este nevoie de mai multe măsuri pentru a contracara amenințările reprezentate de China și Rusia la adresa Groenlandei.

„Analizăm care este cea mai constructivă modalitate prin care putem contribui la acest demers de consolidare a prezenței Alianței în regiunea arctică”, a declarat Jonson, după o reuniune a miniștrilor nordici ai apărării, desfășurată la sediul NATO din Bruxelles.

„Linii roșii care nu pot fi trecute”. Mesaj ferm pentru Trump despre Groenlanda, în timp ce Europa pregătește „bazooka comercială”

