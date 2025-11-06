Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire de poliție după ce nu au fost găsiți de polițiștii care au mers să-i conducă la penitenciar

Cântărețul Dani Mocanu și fratele său Ionuț Nando Mocanu nu au fost găsiţi la locuinţa de domiciliu din Ştefăneşti, Argeş, pentru a fi încarcerați după ce au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor. Ei au fost dați în urmărire, iar datele lor au fost publicate pe site-ul Poliției Române la rubrica „persoane urmărite”.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv joi la 4 ani de închisoare, în timp ce fratele său la 7 ani, în dosarul care a plecat după ce au fost implicați într-o bătaie într-o benzinărie din Pitești în august 2022. În plus, potrivit deciziei definitive de joi a Curţii de Apel Braşov, cei doi trebuie să plătească 40.000 de euro bărbatului pe care l-au bătut, dar şi cheltuielile de spitalizare pentru acesta.

„În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, a transmis joi Poliția Argeș, citată de news.ro.

Datele lui Dani Mocanu și a fratelui său, încărcate pe site-ul Poliției Române la rubrica „persoane urmărite”

Acuzațiile împotriva lui Dani Mocanu

Dani Mocanu era judecat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti, în urma căruia un bărbat a ajuns la spital, fiind rănit la cap.

Atunci, Dani Mocanu a fost reținut de procurorii din Argeș pentru tentativă de omor, după ce a fost implicat într-o bătaie la o benzinărie din Pitești. Alături de manelist a fost reținut și fratele său. În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. Astfel, oamenii legii au deschis atunci dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Scandalul a avut loc noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. Un apel la 112 a anunţat că mai multe persoane se bat, însă la sosirea echipajelor de poliţie toţi cei implicaţi în scandal plecaseră.

Ulterior, la o unitate medicală din municipiu s-a prezentat un bărbat cu lovituri grave la cap, produse în urma incidentelor de la benzinărie.

Incidentul a fost surprins de camerele de vedere din benzinărie. În ciuda imaginilor, Dani Mocanu s-a declarat nevinovat și a spus că el doar a încercat să aplaneze conflictul.