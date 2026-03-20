Dani Mocanu și fratele său, extrădați din Italia. Cei doi vor face închisoare într-un dosar de tentativă de omor

Cântărețul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Lando Mocanu, au fost aduși vineri înapoi în România după ce au fugit înainte de sentința definitivă din noiembrie 2025. Potrivit imaginilor difuzate de Digi24, cei doi au fost aduși sub escortă pe Aeroportul Otopeni de unde vor fi duși la Penitenciarul din Mioveni.

Înainte de a fi extrădat, Dani Mocanu a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care anunță că a fost arestat. El spune că va executa doar 11 luni din condamnarea de 4 ani întrucât a executat o parte cât a stat în arest la domiciliu.

„Dacă vedeti videoclipul ăsta, înseamnă că m-au arestat. Înseamnă că au venit, m-au luat și m-au trimis la pușcărie. Am primit o condamnare de 4 ani cu executare, am executat deja o mare parte din pedeapsă cu arestul domiciliar din România și Italia, și a rămas un rest de pedeapsă de aproximativ 11 luni de zile, care vor fi executate în România. Ne vedem în 11 luni”, a transmis el.

Dosarul de tentativă de omor

Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Cei doi au fost inculpați după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia.

Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie 2026 instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea și aducerea lor în România.

Cei doi au depus din Italia și un recurs în casație împotriva deciziei din noiembrie 2025. El a fost respins marți de ICCJ.

Problemele cu legea ale lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a mai fost judecat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. El a primit inițial o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare, dar a fost achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

În vara lui 2022, Dani Mocanu a fost reținut, după ce a fost ridicat de la domiciliu şi dus la audieri, în Mureş, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase. Asta după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr, într-un club din Târgu Mureș, iar filmarea a fost urcată pe TikTok.

În 2021, Dani Mocanu a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzat că a lansat un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor. De asemenea, instanţa a obligat YouTube să înlăture videoclipul „Curwa” (Official Video) Hit 2019, precum şi toate videoclipurile conexe. După apel, a scăpat cu amendă penală.

El a mai intrat în atenția publicului și a legii după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit. Atunci Poliția Argeș a anunțat că a deschis un dosar penal pentru rele tratamente şi cruzimi împotriva animalelor.