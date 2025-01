Cum explică instanța condamnarea la 6 ani și 5 luni de închisoare a lui Dani Mocanu: a racolat tinere prin metoda loverboy și le-a obligat să se prostitueze, profitând de statutul său de vedetă

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat miercuri 8 ianuarie, la 6 ani și 5 luni închisoare, respectiv o amendă penală de 150.000 de lei pentru proxenetism și spălare de bani. Decizia instanței nu este definitivă.

Procurorii au reușit să identifice, în cazul lui Dani Mocanu, o singură victimă, însă admit că numărul fetelor cărora acesta le înlesnea prostituția este mai mare, însă a acționat prudent.

Câștigurile obținute de tinerele care se prostituau erau împărțite la jumătate cu proxeneții.

Judecătorii subliniază în decizia de condamnare că Dani Mocanu a desfășurat activitatea infracțională, profitând din plin de statutul său de cântăreț.

Procurorii acuză că pe lângă bani, în schimbul serviciilor de prostituție, Dani Mocanu primea și droguri.

În instanță, Mocanu a negat acuzațiile, susținând că sumele primite de la tânăra care se prostitua reprezentau bani pentru dedicații neplătite. Mocanu a declarat judecătorului că la cântările sale este plătit cu 5.000 de lei pe minut.

Condamnarea lui Dani Mocanu vine la aproape 10 ani de la comiterea faptelor.

Alături de el au fost condamnate alte 9 persoane, membri ai unei grupări din Pitești care, arată datele din anchetă, au câștigat aproape 1 milion de lire din activitățile de prostituție desfășurate în Marea Britanie.

Aceasta este cea de-a treia condamnare a manelistului Dani Mocanu. De asemenea, el mai este judecat într-un dosar pentru tentativă la omor.

Dani Mocanu a fost trimis în judecată în acest dosar în octombrie 2020, pe lângă infracțiunile de proxenetism și spălare de bani el fiind acuzat și constituire de grup infracțional organizat. Pentru această din urmă infracțiune, toți inculpați din dosar au scăpat nepedepsiți pentru că a intervenit prescripția faptelor, astfel că judecătorul a decis încetarea procesului penal.

Dani Mocanu a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru proxenetism, respectiv 3 ani pentru spălarea banilor. Pe lângă pedeapsa închisorii el a mai primit o amendă penală în cuantum de 150.000 de lei, transformată în 300 de zile de închisoare, dacă nu o va plăti. Având alte două condamnări la activ, una la regimul circulației rutiere și alta pentru instigare la ură, pedeapsa rezultată în urma contopirii și aplicării sporului a fost de 6 ani și 5 luni închisoare, plus amenda. Dani Mocanu are în total cinci condamnări definitive, se arată în hotărârea instanței. Pentru celelalte condamnări a intervenit reabilitarea.

Ultima condamnare a Tribunalului Dâmbovița poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

La stabilirea pedepsei în cazul lui Dani Mocanu, judecătorul a făcut trimitere atât la statutul de vedetă al inculpatului, cât și la mesajul melodiilor sale.

„Inculpatul este un artist celebru, care prin intermediul melodiilor sale promovează și instigă la săvârșirea faptelor de proxenetism încurajând ascultătorii să procedeze ca el și să își găsească femei pe care să le exploateze sexual. În acest sens sunt multe dintre melodiile acestuia care se bucură de un număr foarte mare de vizualizări pe rețele de socializare (în presă vehiculându-se un număr de 4 milioane de abonați pe contul său și 1 miliard de vizualizări combinate la toate videoclipurile muzicale). De asemenea acesta este cunoscut cu multiple antecedente penale (conform fișei de cazier judiciar figurând cu 5 condamnări definitive pentru diverse fapte penale) care relevă că acesta are un profund dispreț față de respectarea normelor penale, în prezent fiind cercetat sub măsura controlului judiciar pentru o faptă de tentativă la omor”, se arată în hotărârea Tribunalului Dâmbovița.

Cum a fost pus Dani Mocanu sub acuzație

Potrivit datelor reținute în hotărârea Tribunalului Dâmbovița, consultată de HotNews, Dani Mocanu a aderat la gruparea unor proxeneți din Pitești care trimiteau tinere să se prostitueze în Marea Britanie. Acolo aveau închiriate mai multe apartamente. Tinerele erau mutate de la un apartament la altul, pentru a nu atrage atenția autorităților londoneze, însă chiar și așa, proxeneții români au fost prinși de polițiștii britanici, făcând obiectul unei anchete și acolo.

Datele din dosar arată că tânăra pe care Dani Mocanu o exploata sexual a cunoscut-o în timpul unui concert pe litoral. Femeia, originară din Republica Moldova, a declarat la audieri că a început o relație cu manelistul, căruia i-a spus că se prostituează. Acesta a profitat de situație și îi găsea clienți, împărțind veniturile la jumătate. La un moment dat, în vara anului 2016, Dani Mocanu a plasat-o liderului grupării de proxeneți din Pitești, pentru a întreține relații sexuale.

Ulterior, Dani Mocanu, știind că proxeneții din Pitești se ocupau cu activități de proxenetism în Marea Britanie, i-au cerut să îi ducă acolo și pe tânăra din Republica Moldova.

„Inculpatul Mocanu Daniel le recruta pe tinere prin metoda loverboy, acesta profitând și de statutul său de vedetă, cântăreț. Din probele administrate reiese că (…) a fost determinată de inculpat să practice prostituția în folosul acestuia întrucât se atașase de acesta și dorea să îl mulțumească”, se arată în hotărârea Tribunalului Dâmbovița.

Dani Mocanu a fost interceptat de mai multe ori discutând atât cu proxeneții din Pitești, cât și cu tânăra care se prostitua în beneficiul său. Într-una dintre discuții, liderul gruprării din Pitești a fost interceptat în timp ce i se plângea lui Dani Mocanu că fată trimisă de el a adormit, dormind neîntrerupt trei ore, și că nu îi va mai plăti tariful stabilit.

Interceptare, 25 iulie 2017:

Anton Ionel: Să moara familia dacă am făcut…nimic, nimic, nimic. Am zis să îți dau vreo 5 milioane așa deranjul…. i-am dat trei milioane pentru taxiu, și să-i mai dau 5 milioane deranjul ei, ști?

Mocanu Daniel: Da

Anton Ionel: Dar…mai mult n-am pentru ce, că a dormit de când a venit

Mocanu Daniel: Da mă, nu e problemă, stai liniștit, mie îmi pare rău că nu ești mulțumit,…

Promitea tinerei care se prostitua pentru el că îi va compune manele

După ce a ajuns în Marea Britanie, tânăra îl ținea la curent pe Dani Mocanu cu banii pe care îi încasa. Deși era nemulțumită de colega de apartament, ca la rândul ei se prostitua în Londra sub protecția grupării „Anton”, Dani Mocanu a încuraja, cerându-i să nu mai vorbească cu alte persoane. Mocanu îi lăsa impresia tinerei că nutrește sentimente față de ea și chiar îi promitea că îi va face cadou o melodie.

Fragment interceptate din 29 octombrie 2016:

Dani Mocanu: Zi-mi direct, ce ai făcut?

E.: Zic direct?

Dani Mocanu: Da, da, zi-mi ce ai făcut, da !

E: 1.000.

Dani Mocanu: 1000 ai făcut?

E: Da’

Dani Mocanu: Mâncați-as ****! Vezi, ți-am zis că o sa fie bine dacă te duci acolo? Fii fată cuminte, fii fată deșteaptă! Hai sa profităm ca am cunoscut-o pe femeia asta acolo, hai sa profitam ca femeia asta cunoaște locul ala bine acolo! Știi cum zic?

E: Da!

În convorbire, cântărețul o încurajează pe tânără să facă bani pentru a achiziționa un apartament în țară. Anchetatorii cred că de fapt cei doi intenționau să își deschidă un bordel clandestin.

„Termină cu telefoane în stânga și in dreapta! Să suni pe altele, pe alții, prieteni, prietene. Nu mai suna, mâncați-as *****.”, îi cerea manelistul tinerei, în cadrul aceleași convorbiri, promițându-i în schimb o melodie.

Dani Mocanu: Când vii acasă îți fac o piesă, ca de mult mă băteai la cap sa îți fac.

E: Jură-te!

Dani Mocanu: Să moara familia mea de nu-ți fac și ce am mai scump de nu-ti fac! M-am jurat pe ce am mai scump! Știi ca ce am mai scump, am sora mea, am fata mea!

E: Jură!

Dani Mocanu: M-am jurat ca îți fac, da?

E: Da, îmi faci un cadou de revelion.

Dani Mocanu: Îti fac un cadou, normal! Vezi ce faci acolo! Pune capul jos si dormi, da?

Venituri uriașe din prostituție

Procurorii DIICOT au subliniat că faptele lui Dani Mocanu au fost mult mai ample, însă acestea au fost greu de probat pentru că acesta acționa cu maximă prudență, știind că este interceptat. În general vorbea la telefon pe aplicații despre care știa că nu poate fi interceptat. În urma verificării, în cazul lui Dani Mocanu anchetatorii nu au reușit să identifice decât două tranzacții cu sume relativ mici: 900 de euro și 5.048 lei.

Gruparea la care aderase a obținut venituri uriașe, de aproape un milion de euro, în urma activităților de prostituție coordonate în cartierele londoneze.

Într-una dintre discuțiile, membrii grupării se plângeau de scăderea veniturilor după descinderile polițiștilor din 2016.

„În ceea ce privește veniturile obținute de inculpatul Anton Ionel în decursul celor aproximativ 7 ani în care acesta a desfășurat activități de proxenetism prin punerea la dispoziție a imobilelor pentru practicarea prostituției, relevantă este și discuția lui din data de 11.10.2016 cu o persoană neidentificată, în momentul în care acesta a dorit să nu mai continue activitatea infracțională în beneficiul grupului (după descinderea organelor de poliție la locațiile din Londra), conform căreia beneficiile inculpatului Anton Ionel scăzuseră de la 40.000 lire/lună la 12.000 de lire/lună, aspect nemulțumitor pentru liderul grupului. La un minim de 12.000lire/lună x 72 luni perioada activității grupului, rezultă venituri minime de 864.000 lire”, au explicat procurorii DIICOT în rechizitoriu.

Cum s-a apărat

În fața judecătorilor, Dani Mocanu a negat acuzațiile. A invocat că sumele de bani trimise de tânăra din Londra reprezentau contravaloarea unor dedicații.

În fața instanței, Dani Mocanu a încercat să se apere motivând că ”nu și-ar fi riscat libertatea” pentru o sumă atât de mică, el prezentându-se ca fiind unui dintre cei mai bine plătiți cântăreți ai momentului.

„Apărările acestuia în sensul că din activitățile artistice câștigă în prezent sume considerabile (5000 lei/minut) și nu și-ar fi riscat libertate pentru sumele ce au fost probate ca fiind remise din activități de proxenetism ori faptul că sumele pe care le solicita martorei erau datorii ale acesteia pentru dedicații pe care inculpatul le făcuse martorei nu sunt susținute de alte probe, nu sunt credibile prin ele însele și sunt infirmate de probele administrate în cauză.Din toate conversațiile telefonice interceptate între cei doi și între Mocanu Daniel și cea care o supraveghea pe martora, nu a reieșit o astfel de datorie ci, din contră, acesta era interesat de sumele de bani obținuți din practicarea prostituției în țara respectivă, sume de bani care urmau să îi parvină cu regularitate”, a motivat judecătorul.

În apărarea sa, Dani Mocanu a prezentat în instanță o înregistrare cu o persoană care nu putea fi identificată și despre care el susținea că este tânăra care se prostituase la Londra. În înregistrare, tânăra își retrăgea declarațiile inițiale, în care recunoștea totul, susținând că a fost forțată de anchetatori facă acele afirmații și că era supărate pe Dani Mocanu pentru că acesta îi ceruse să facă o întrerupere de sarcină.

Înregistrarea nu a fost considerată credibilă de către judecător.

„Instanța nu poate da relevanță acestei înregistrări audio-video în detrimentul declarațiilor date de martoră atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată, întrucât pe de o parte nu se poate stabili identitatea persoanei care apare în această înregistrare iar pe de altă parte aceasta apare ca fiind nesinceră, explicațiile cu privire la caracterul fals al celor declarate în faza de urmărire penală. Aspectele semnalate, starea de graviditate și divergențele cu inculpatul pe această temă, deși plauzibile, nu au fost probate. Chiar și în situația în care aceste aspecte facturale ar fi probate, se va reține că cele declarate cu lux de amănunte în faza de urmărire penală și în faza de judecată sunt confirmate de restul probelor administrate în cauză”, a motivat judecătorul Tribunalului Dâmbovița.

Liderul grupării, Ionel Anton, a fost condamnat la 7 ani și 4 luni închisoare, respectiv 150.000 de lei- amendă penală.