Decizie definitivă a instanței în cazul manelistului Dani Mocanu. Din Italia, unde a fost prins după ce a fugit din țară, el a atacat hotărârea de condamnare la închisoare

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, ca nefondat, recursul în casație depus de Dani Mocanu și de fratele lui. A fost o cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Decizia instanței este definitivă, scrie Agerpres.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Cei doi au fost inculpați după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia.

Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie a acestui an Instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea și aducerea lor în România.

Problemele cu legea ale lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a mai fost judecat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. El a primit inițial o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare, dar a fost achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

În vara lui 2022, Dani Mocanu a fost reținut, după ce a fost ridicat de la domiciliu şi dus la audieri, în Mureş, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase. Asta după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr, într-un club din Târgu Mureș, iar filmarea a fost urcată pe TikTok.

În 2021, Dani Mocanu a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzat că a lansat un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor. De asemenea, instanţa a obligat YouTube să înlăture videoclipul „Curwa” (Official Video) Hit 2019, precum şi toate videoclipurile conexe. După apel, a scăpat cu amendă penală.

El a mai intrat în atenția publicului și a legii după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit. Atunci Poliția Argeș a anunțat că a deschis un dosar penal pentru rele tratamente şi cruzimi împotriva animalelor.