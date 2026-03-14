Daniel Băluţă, atacuri în rafală la Ilie Bolojan. „Și-a dovedit limitele și lipsa de empatie. Frânează orice ţine de PSD”

Daniel Băluţă l-a criticat în termeni duri pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de empatie și că blochează proiectele pe care social-democraţii le propun. „O astfel de construcţie politică nu stă într-un singur om care şi-a dovedit limitele”, a spus primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă a fost întrebat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, despre consultarea internă din PSD cu privire la rămânerea la guvernare.

Edilul a răspuns „încă nu s-a stabilit orarul, dar de principiu, la sfârşitul săptămânii viitoare va exista această consultare”.

„Şi vreau să faceţi o diferenţă extrem de importantă: una este coaliţia şi alta este Ilie Bolojan. Nimeni nu a spus că nu dorim că continuăm într-o coaliţie, dar o astfel de construcţie politică nu stă într-un singur om care, din păcate, şi-a dovedit limitele, incapacitatea de a dialoga, lipsa de empatie şi, mai ales această calitate, şi pun ghilimelele de rigoare, de a frâna orice ţine de PSD”, a declarat Daniel Băluță, citat de News.ro.

Băluţă: „PSD va propune amendamente la buget”

În același timp, Daniel Băluţă a anunțat că „bugetul nu poate să treacă în această formă”, iar PSD va propune amendamente, social-democraţii nefiind muţumiţi de faptul că în proiect nu se regăsesc propunerile PSD de a include în legea bugetului în integralitate pachetul de ajutoare sociale, pentru care este necesară sumă de peste trei miliarde de lei.

„Ele trebuie obţinute într-un fel sau altul iar în momentul acesta colegii mei lucrează pentru a identifica sursele pentru a implementa aceste amendamente”, a anunţat Băluţă.

„Cred că pachetul social pe care l-am promis şi care este complet subfinanţat reprezintă o prioritate pentru PSD, şi nu numai pentru el, în Parlamentul României şi am convingerea că acest pachet va trece, pentru că parlamentarii sunt oameni, cu toţii văd ceea ce se întâmplă în societate şi indiferent de formaţiunea politică din care fac parte au, mai presus de orice, conştiinţă”, a afirmat Daniel Băluţă.

Întrebat dacă PSD va vota bugetul dacă PSD nu va obţine tot ceea ce a propus în pachetul de ajutoare sociale, Băluţă a răspuns: „Bugetul României trebuie să treacă săptămâna aceasta, PSD e un partid responsabil”.

„Au durat patru luni de zile până ca acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, a reuşit abia ieri să adopte creşterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ţinut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, preferând în contrapartidă să ofere bani pentru a juca la bursă, un om – şi asta vă spun din sânul coaliţiei – un om care consideră că mamele care îşi cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate faţă de alte mame din Europa şi nu a ţinut cont nicipdată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, inflaţia este de 10%, au crescut taxele, a crescut impozitele”, a spus Băluță.

„Ceea ce vă garantez este că, în Parlament, aceste neajunsuri vor fi corectate de Partidul Social Democrat, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Am făcut toate eforturile necesare pentru că întârzierea este absolut nepermisă, dacă mai stăm mult, nu o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficienţele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament pentru că forţa pe care grupul nostru o are sunt convins că va reuşi să corecteze toate lipsurile pe care acest buget le are”, a mai spus Daniel Băluţă.

Întrebat dacă PSD consideră că, în actualul context politic, poate continua cu Ilie Bolojan prim-ministru, Daniel Băluţă a răspuns că adoptarea bugetului este o urgenţă.

„Există urgenţe şi priorităţi. Urgenţa pentru România este adoptarea bugetului, repet, nu în orice condiţii, iar după aceea este o cu totul şi cu totul altă discuţie, pentru că o coaliţie nu stă într-un singur om”, a mai spus Băluţă.