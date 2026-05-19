Daniel Băluță dă înapoi cu parcul pe care voia să-l numească el singur „Donald J. Trump”. Ultima idee a primarului

Cetățenii din Sectorul 4 vor putea să voteze online cum se va chema extinderea Parcului Tudor Arghezi, după ce inițial primarul Daniel Băluță a vrut să denumească spațiul verde „Donald J. Trump”.

Potrivit primarului sectorului 4, platforma unde se va desfășura votul urmează să fie lansată în cursul zilei de marți.

„Decidem, împreună, ce denumire vor primi atât extinderea Parcului Tudor Arghezi, cât și patinoarul Berceni Arena. Începând de mâine dimineață, vom avea la dispoziție o platformă online în care vom putea vota, iar, la final, decizia pe care o vom implementa va fi cea pe care întreaga comunitate o va alege. Revin cât se poate de repede cu denumirea platformei și cu ora la care aceasta va fi disponibilă”, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook, seara trecută.

Primarul spune că a luat această decizie după ce a văzut controversele iscate de propunerea inițială.

„Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși”

„Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. De aceea am decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm.

Și decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că nu, scopul nostru și al meu și al vostru este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a spus Băluță.

La începutul lunii aprilie, primarul a anunțat că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, va fi denumit „Donald J. Trump” în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, a scris la vremea respectivă Băluță pe contul lui de Facebook.

El a afirmat că, pentru a marca această sărbătoare, noul parc, ce este amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.”

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a mai spus Băluță.

Toamna trecută, Primăria Sectorului 4 a început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei, cu încă 4 ha.

„Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructură necesară iluminatului public”, anunța atunci Primăria Sectorului 4. Lucrările ar urma să fie gata anul acesta.