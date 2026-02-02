Daniel Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru, să taie. Ajungem ca în Moromeții. Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea»”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a criticat luni seară, la Digi24, guvernarea premierului Ilie Bolojan, despre care spune că este concentrată exclusiv pe reduceri de cheltuieli.

Întrebat ce planuri are PSD în privința premierului Ilie Bolojan, primarul Daniel Băluță a declarat că „nu facem altceva decât să discutăm și să îi explicăm argumentat. (…) Niciodată nu vom lucra împotriva românilor. Niciodată nu vom adânci criza în care societatea românească se află. Niciodată nu ne vom preocupa exclusiv de lucrurile pe care domnul Bolojan le face”.

„Dacă ne uităm la măsurile propuse, nu putem aplauda un om care pare să știe un singur lucru: să taie. Dacă îmi puteți indica o altă măsură de construcție pe care a realizat-o, vă felicit. În rest, aceasta este singura direcție pe care o urmează: reduceri, nimic mai mult. Măsurile de reconstrucție și protecția oamenilor vulnerabili nu se regăsesc printre preocupările sale”, a spus Daniel Băluță.

„Pentru domnul Bolojan toți românii sunt suspecți de serviciu”

„În protocol nu scrie nici că trebuie să semnezi Mercosur fără să-ți consulți partenerii de guvernare, nici să urmărești cetățenii cu dronele sau să pui impozite pe solarii, pentru că la un moment dat începi să semeni cu un personaj din Moromeții. Dacă plecăm de la ideea că statul își urmărește cetățenii și nu dezvoltă un parteneriat cu cetățenii, nu o să ajungem nicăieri. Pentru domnul Bolojan, toți românii sunt suspecți de serviciu”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Băluță a concluzionat că diferențele dintre PSD și premierul Ilie Bolojan țin de filozofia guvernării, „pentru că, dacă alături de aceste măsuri includeți și principala preocupare pe care o are domnul Bolojan, ajungem la o scenă absolut senzațională din «Moromeții». Oamenii se ascundeau de Jupuitu, care venea să încaseze «fonciirea». Despre acest tip de percepție vorbim în rândul oamenilor. Or, guvernarea trebuie făcută pentru oameni”, a spus primarul Sectorului 4.