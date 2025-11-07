Daniel Băluță, la Congresul PSD: „Nu candidez la Primăria Capitalei ca să urc mai sus”

Primarul Sectorului 4 şi candidatul PSD la Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, a afirmat, vineri, că nu va folosi Capitala ca pe o trambulină politică, precizând că pentru el Bucureştiul nu este o rampă, ci o responsabilitate. Băluţă a mai afirmat că nu candidează pentru a urca pe scara politică, ci pentru a merge mai adânc în problemele reale ale oraşului, informează News.ro.

Daniel Băluţă a declarat, vineri, la Congresul PSD, că Bucureştiul are nevoie de un primar care face şi nu doar vorbeşte.

„Am luat decizia să candidez pentru Primăria Bucureştiului, o decizie asumată, luată cu toată responsabilitatea. Candidez pentru că ştiu că Bucureştiul are nevoie de un primar care face, nu doar vorbeşte. Am arătat în Sectorul 4 că se poate. Am atras peste cinci miliarde de euro banii europeni. Am construit prima staţie de metrou realizată vreodată de o primărie locală. Am ridicat spitale, centre medicale moderne. Am consolidat şcoli şi grădiniţe. Am redesenat infrastructura rutieră şi am făcut din sudul Bucureştiului o zonă care se dezvoltă corect”, a declarat Daniel Băluţă.

El a promis o administrație a Capitalei care să se ocupe de dezvoltarea unitară a orașului.

„Cred într-o administraţie în care Bucureştiul funcţionează ca un tot unitar. Un oraş nu poate fi împărţit în bucăţi care nu vorbesc între ele. Transportul, locuirea, educaţia, sănătatea mediul toate fac parte din aceeaşi respiraţie a oraşului. Dacă o parte se sufocă, tot sistemul suferă. De aceea vreau să construim Bucureştiul prin colaborare reală între Primăria Generală, Consiliul General, consiliile Locale de sector, Guvern şi alţi parteneri relevanţi”, a precizat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

El a mai afirmat că nu va folosi Bucureştiul ca pe o trambulină politică pentru accederea la funcții mai înalte în stat.

„Respect decizia foştilor primari şi nu vreau să mă compar cu alţi candidaţi care poate se gândesc la mai mult. Dar pentru mine, Bucureştiul nu este o rampă, ci este o responsabilitate. Nu candidez ca să urc mai sus, ci ca să merg mai adânc în problemele reale ale oraşului, acolo unde oamenii aşteaptă soluţii, nu discursuri. Cred într-un Bucureşti al oamenilor, nu al intereselor, într-un Bucureşti care respiră, funcţionează şi oferă şanse tuturor”, a mai declarat Daniel Băluţă.