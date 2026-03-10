Timothée Chalamet, criticat dintr-un motiv neobișnuit chiar înaintea Premiilor Oscar

Actorul american Timothée Chalamet, nominalizat la Premiul Oscar pentru rolul din filmul „Marty Supreme”, a fost mustrat de importante instituţii culturale internaţionale după comentariile pe care le-a făcut despre balet și operă pentru publicaţiile Variety şi CNN, relatează News.ro.

„Nu vreau să lucrez în balet sau operă sau în lucruri în care se spune: «Hei, continuaţi cu asta, chiar dacă nimănui nu-i mai pasă». Cu tot respectul pentru oamenii de balet şi operă”, a spus actorul în vârstă de 30 de ani în glumă, înainte de a adăuga: „o să fiu criticat pentru nimic!”.

El a făcut comentariile într-un interviu acordat alături de actorul Matthew McConaughey la sfârșitul lunii februarie, numeroase instituții culturale, dar și profesioniști din balet și operă, criticând afirmațiile sale.

„Este un prost desăvârșit”, a declarat sâmbătă pentru BBC Radio London criticul de teatru și realizatorul de emisiuni despre arte Ian Brown. „Pur și simplu mi se pare ridicol și bănuiesc că asta se va întoarce cândva împotriva lui”, a subliniat el.

Chalamet a provocat rumoare în lumea operei și a baletului

Între timp, podcastul specializat pe cultura pop „The Spill” și-a intitulat noul episod „De ce am terminat oficial cu Timothée Chalamet” și a pus întrebarea: „S-a încheiat oare cu scrâșnet era Timothée?”. Referința este la faptul că acesta este considerat cel mai popular actor al generației sale, după ce a jucat atât în filme cu succes comercial uriaș (ca lungmetrajele „Dune” ale regizorului canadian Denis Villeneuve și „Wonka” din 2023), cât și în unele apreciate de critici („Lady Bird” sau „A Complete Unknown”).

„A arunca împunsături ieftine către alți artiști spune mai multe decât ar putea spune el despre orice altceva”, i-a răspuns soprana americană Isabel Leonard. „Spune multe despre caracterul lui”, a subliniat aceasta.

Opera din Seattle a oferit o reducere de 14% la biletele pentru „Carmen” folosind codul promoțional TIMOTHEE. „Timmy, ești binevenit să îl folosești și tu”, au transmis reprezentanții operei.

Opera din Zürich, care se pregăteşte să prezinte o lucrare intitulată „Paradisul Monstrului”, a mers până la a filma un videoclip umoristic. Acesta prezintă un dinozaur fals care, ofensat de remarcile lui Chalamet, mâzgăleşte pe fotografia sa şi îşi desenează mustaţa şi coarnele. „Hei, Timmy, dacă ai timp, vino la Zürich, vezi «Paradisul Monstrului» şi putem discuta despre asta”, a scris opera elveţiană.

Printre instituțiile culturale care au răspuns la comentariile actorului s-au numărat Opera Metropolitană din New York, Opera de Stat din Viena, Opera Naţională Norvegiană şi Baletul Naţional Englez din Londra.

Câți oameni merg la operă și balet în SUA

BBC notează însă că, chiar dacă opera și baletul au publicuri devotate, este posibil ca observațiile lui Chalamet să fi avut totuși un sâmbure de adevăr.

Un sondaj oficial realizat o dată la cinci ani privind participarea la evenimente artistice în Statele Unite a arătat că doar 0,7% din populație a mers la operă cel puțin o dată în 2022, în scădere față de 2,2% în 2017. Baletul și alte spectacole de dans live au scăzut, în aceeași perioadă, de la 8,2% la 4,7%.

Deși unii l-au acuzat pe Chalamet că ia în derâdere profesii artistice mai puțin vizibile decât cea de actor de cinema, este posibil ca el să vorbească dintr-o poziție informată – actorul a povestit anterior cu admirație despre faptul că bunica, mama și sora lui au fost toate dansatoare, potrivit BBC.

Momentul în care au apărut comentariile sale a contribuit probabil la reacția negativă, mai ales că premiile Oscar se apropie rapid, iar Chalamet este nominalizat la categoria cel mai bun actor pentru filmul „Marty Supreme”, în care interpretează un jucător de tenis de masă ce aspiră la măreție.

El a făcut aceste remarci în urmă cu mai bine de două săptămâni, dar ele au început să atragă atenția abia recent și reacțiile s-au amplificat pe măsură ce gala Premiilor Oscar s-a apropiat tot mai mult.

Club Chalamet, cel mai mare cont de fani al său, a susținut că este vorba despre o „campanie de discreditare” menită să îi reducă șansele. Totuși, votul oficial pentru Premiile Oscar s-a încheiat joia trecută, iar Variety și alte publicații din industria divertismentului consideră că această controversă nu i-a afectat în vreo măsură notabilă șansele de a câștiga sau nu statueta Oscar.