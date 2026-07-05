Daniel Băluță prezintă cum va arăta parcul „Donald Trump” din Sectorul 4. Simboluri ale NASA și Hollywood, în același loc

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat sâmbătă conceptul noului parc „Donald Trump”, un spațiu care extinde Parcul Tudor Arghezi, despre care spune că înseamnă prietenie, valori comune şi respect între naţiuni.

„Când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, avem în fața noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune și respect între națiuni. Acesta este conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, un spațiu tematic pe care ne dorim să îl realizăm în Sectorul 4”, a scris Daniel Băluță, pe pagina sa de Facebook.

Edilul a publicat un videoclip de aproape 2 minute care prezintă conceptul parcului.

„Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”, a scris Daniel Băluță.

În finalul mesajului, edilul a declarat că vrea ca acest parc să devină „un simbol al prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc şi al convingerii că cele mai trainice punţi între oameni şi între naţiuni se construiesc prin cunoaştere şi încredere”.

Toamna trecută, Primăria Sectorului 4 a început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei, cu încă 4 ha. Parcul Tudor Arghezi a fost deschis pe 20 septembrie 2023, de ziua Bucureștiului.