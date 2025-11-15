VIDEO Daniel Băluţă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțit de Firea, dar fără Grindeanu. Cele două obiective majore anunțate

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei își depune dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal din București, 15 noiembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Daniel Băluţă, actualul edil al Sectorului 4 care candidează la Primăria București din partea PSD, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie. El a făcut un apel către toți bucureștenii să iasă la vot.

Băluță a ajuns astăzi, în jurul orei 12:00, la Biroul Electoral al Municipiului București, unde și-a depus oficial candidatura la Primăria Capitalei. El a fost însoţit de mai mulţi membri PSD, inclusiv de secretarul general al partidului, Claudiu Manda şi ministrul Muncii, Florin Manole.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a lipsit de la eveniment, deorece se află în prezent în Timișoara. În schimb, a fost prezentă Gabriela Firea, cea care a anunțat că nu va intra în cursa pentru Primăria Capitalei și va rămâne europarlamentar până la finalizarea mandatului.

„Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte şi îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate”, a declarat Daniel Băluţă.

A anunțat două obiective majore pentru București

Băluța a declarat că este convins că experința pe care a căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 „ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte”.

„Candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a mai transmis candidatul PSD la Primăria Capitalei.

El a făcut un apel către toți bucureștenii: „Vă rog din tot sufletul să fiți prezent pe data de 7 decembrie la vot. Doar împreună putem atinge aceste obiective”.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Ce arată cele mai recente sondaje

Sondajul publicat de Avangarde pe 12 noiembrie, pentru Primăria Capitalei arată că Daniel Băluță, de la PSD, se clasează pe primul loc (24%).

El este urmat de Ciprian Ciucu, PNL (21%), apoi Cătălin Drulă, USR (20%) și Anca Alexandrescu, independentă dar susținută de AUR (17%).

Apoi, la mare distanță, apar în sondajul Avangarde independentul Vlad Gheorghe cu 5%, Ana Ciceală (SENS) – 4%, independentul Virgil Alexandru Zidaru – 4% și Liviu Negoiță (PUSL) – 3%.