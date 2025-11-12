Alegeri în București. Doi candidați se înscriu miercuri în cursă / Când vom afla oficial toți candidații la Primăria Capitalei

Candidaturile pentru funcția de primar general al Capitalei se pot depune începând de miercuri și până luni, 17 noiembrie. Primii care merg la Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru depunerea candidaturilor sunt Cătălin Drulă de la USR și Alexandru Zidaru, independent (cunoscut drept Makaveli).

Cătălin Drulă va fi primul candidat care, de la ora 13.00, își va depune candidatura pentru Primăria Capitalei, la Biroul Electoral Municipal. Conform USR, el va fi însoțit și de președintele partidului, Dominic Fritz.

Makaveli intră și el în cursa pentru Primăria București

Alexandru Zidaru (Makaveli) își va depune candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei tot miercuri, de la ora 15:00.

Makaveli se prezintă drept candidat independent, deși a fost apropiat de partidul Dianei Șoșoacă și acum este susținut de un grup de parlamentari plecați din SOS România.

Makaveli a transmis presei că, odată cu depunerea candidaturii, va prezenta „principalele direcțiiale programului meu pentru București 2030, proiecte concrete și sustenabile, axate pe:

„1) Gazeificarea deșeurilor, oraș curat, energie electrică și agent termic la preț redus, fără costuri pentru bugetul local.

2) Trafic inteligent, sisteme cu inteligență artificială pentru fluidizarea traficului și reducerea poluării, în parteneriat cu Agenția JICA din Japonia.

3) Siguranța în școli, monitorizarea și prevenirea traficului de droguri cu sistem video, acces pentru părinți și centre moderne de dezintoxicare pentru copii.

4) Locuințe pentru tineri, 10.000 de apartamente construite în parteneriat public-privat, închiriate în funcție de venituri, cu spații comerciale și birouri integrate pentru dezvoltarea urbană”, a transmis candidatul independent”.

Calendarul alegerilor din București

De luni, 17 noiembrie, când este ultima zi de depunere a candidaturilor, se pot depune contestații. Contestațiile împotriva acceptării sau respingerii unei candidaturi pot fi depuse până în data de 19 noiembrie 2025, iar soluționarea acestora se va face până cel târziu în 20 noiembrie 2025. După această dată, candidaturile rămân definitive, dacă unul sau mai mulți candidați nu decid să se retragă.

Campania electorală va începe în 22 noiembrie 2025 și se va încheia în data de 6 decembrie 2025, ora 7:00. Tipărirea buletinelor de vot se va face pe 2 decembrie 2025.

Votul va începe în data de 7 decembrie 2025 (duminica), de la ora 7:00 și se va încheia în aceeași zi, la ora 21:00.

Sondajele îl dau pe Daniel Băluță pe primul loc. Cum arată cifrele la Drulă și Ciucu

La alegerile din Capitală, până acum și-au anunțat candidaturile Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (AUR), George Burcea (POT), Ana Ciceală (SENS) și Alexandru Zidaru (Makaveli).

Cel mai recent sondaj realizat de Avangarde pentru Primăria Capitalei arată că Daniel Băluță, de la PSD, se clasează pe primul loc (24%), urmat de Ciprian Ciucu, PNL (21%), apoi Cătălin Drulă, USR (20%) și Anca Alexandrescu, independentă dar susținută de AUR (17%).

Makaveli este cotat la 4%, la fel ca Ana Ciceală, de la SENS. Vlad Gheorge, alt candidat independent, este cotat în sondajul Avangarde cu 5%.