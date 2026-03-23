Daniel Băluță vrea să acorde ajutoare pentru carburant familiilor cu venituri mici din Sectorul 4 / Care sunt condițiile

Primăria Sectorului 4 va acorda un ajutor pentru carburant în valoare de 200 lei pe lună cetățenilor din sector, a anunțat primarul Daniel Băluță luni, în timpul unei conferințe de presă susținute la Planșeul Unirii.

Potrivit edilului, proiectul care va prevede ajutorul de carburant este în lucru și va trebui să fie aprobat de Consiliul Local Sector 4.

Condițiile sunt ca persoanele să aibă un loc de muncă, un salariu mai mic de 5.000 lei și o mașină cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm cubi. Ajutorul va fi acordat timp de șase luni – o lună da, o lună nu- , iar Daniel Băluță spune că vrea să intre în vigoare de la 1 mai.

Potrivit edilului, este vorba de 20.000-30.000 de familii din Sectorul 4 care ar putea beneficia: „Dacă facem un calcul, impactul bugetar ar fi undeva la 18 milioane lei”, a spus acesta.