Daniel Zamfir, după ce a picat legea ANI: „Amendamentul n-a fost făcut pentru Dominic Fritz. Sunt câteva mii de aleși locali în această situație”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că amendamentul care stabilea încetarea mandatului pentru aleșii locali declarați în stare de incompatibilitate nu i s-ar fi aplicat doar primarului Timișoarei, Dominic Fritz de la USR, „că situația lui nu este unică”.

Legea ANI, unul dintre jaloanele necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR, a fost respinsă joi de Senat, ca urmare a nemulțumirilor provocate în PNL și USR de două amendamente introduse de PSD, privind aplicarea retroactivă a unor prevederi și eliminarea obligației de a include sumele cash în declarația de avere a demnitarilor.

Unul dintre amendamentele propuse de PSD prevedea că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, cu confirmarea unei decizii definitive, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul. Liderul USR, Dominic Fritz, a susținut că acest amendament l-a vizat pe el.

PSD susține că „amendamentul n-a fost făcut pentru Dominic Fritz”

Deși a spus că „legea conține un amendament care stabilește foarte clar încetarea mandatului primarului din Timișoara, Dominic Fritz”, Daniel Zamfir le-a declarat reporterilor că amendamentul nu a fost unul cu „dedicație”.

„Amendamentul n-a fost făcut pentru Dominic Fritz (…). Dacă ați fi fost la comisia juridică, ați fi văzut și poziția Agenției Naționale de Integritate. Este foarte normal să se reglementeze ce se întâmplă cu cei în funcție asupra cărora s-a constatat incompatibilitatea (…) Dacă PSD ar fi avut intenția să facă un amendament cu dedicație împotriva domnului Fritz, l-ar fi făcut la Camera Deputaților (…). Nu e cu nicio dedicație (…)”, a declarat liderul senatorilor PSD.

El a precizat că „în situația lui Dominic Fritz, că nu este unică, sunt mult mai multe persoane”.

„Am discutat cu președintele comisiei de integritate și sunt câteva mii de aleși locali în această situație, a căror situație trebuie clarificată”, a continuat Daniel Zamfir.

Social-democratul a invocat argumentele expuse de PSD în discuțiile din comisia juridică.

„Retroactivitatea pe care o invocă ceilalți nu se referă la continuitatea funcției. Vorbim de continuitatea demnității de primar. Un om constatat ca fiind în conflict de interese, din momentul din care i s-a constatat de către Înalta Curte conflictul de interese, nu își mai poate continua mandatul de primar”, a mai declarat Zamfir.