Un lider PSD spune că noul guvern „se va cristaliza” mai repede decât se credea și indică prima opțiune cu care partidul merge la Cotroceni

Săptămâna viitoare se poate dovedi decisivă pentru formarea unui nou guvern, afirmă liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, potrivit căruia negocierile politice se apropie de un punct de clarificare.

Social-democrații spun că sunt pregătiți pentru toate scenariile, însă preferă instalarea unui guvern politic cu susținere parlamentară, fără a exclude însă varianta unui premier tehnocrat.

„Există viață și dincolo de Bolojan”

„Haideți să vedem ce se va întâmpla după negocierile de la Cotroceni. Eu am constatat un singur lucru, că polul reformist de orientare neomarxistă are un singur obiectiv, există un om, Ilie Bolojan, în jurul căruia se învârte toată scena politică. Așa cred ei. Noi credem că există viață, și mai ales guvernare, și dincolo de Ilie Bolojan”, a declarat luni Zamfir, la Senat.

„Săptămâna viitoare am toată încrederea că se va cristaliza o majoritate și un guvern care să poată guverna România pentru că suntem deja pe un drum extrem de rău în ceea ce privește situația economică. Să vedem care este propunerea până la urmă a președintelui României, pentru că domnia sa are atributul de a nominaliza primul ministru. Eu am spus că nu excludem această variantă, dar nu este prima noastră opțiune. Eu cred că se poate degaja o majoritate cu un premier politic”, a spus liderul senatorilor social-democrați, potrivit Agerpres.

Grindeanu, prima opțiune a PSD pentru șefia Guvernului

El a explicat că PSD merge la negocieri cu toate opțiunile pe masă, dar rămâne prioritară formula politică.

„La negocieri, PSD merge cu toate variantele pe masă, prima opțiune este aceea de a avea un guvern din care să facă parte actualele partide care au compus până acum coaliția, dar nici varianta unui guvern minoritar nu este exclusă. Nu este o variantă de exclus cea a premierului tehnocrat, dar nu este una de dorit prima opțiune. Este evident să avem un guvern politic cu susținere parlamentară. Sorin Grindeanu este președintele PSD și este prima opțiune pentru a ocupa funcția de premier, dar nu excludem ca primul ministru să vină și din altă zone, inclusiv un premier tehnocrat, dacă nu se ajunge la o înțelegere rapidă”, a mai spus Daniel Zamfir.

„E de dorit un profil economic, pentru că iată am avut un prim ministru, pe Ilie Bolojan, care a demonstrat că la capitolul economie este foarte deficitar, de aia suntem și în situația gravă în care suntem acum. Inflația s-a dublat, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, economia este într-un trend de scădere accelerată și ăsta a fost și motivul pentru care am decis să-l înlocuim pe Ilie Bolojan, tocmai ca să schimbăm direcția României”, a afirmat Zamfir.

Opțiunea PNL „sortită eșecului”

Întrebat despre opoziția PNL pentru un guvern minoritar, Zamfir a răspuns: „Nu știu altă poziție a PNL decât aceea de a-l susține ca premier pe Ilie Bolojan, opțiune care, din punctul nostru de vedere, este una exclusă. Intenția lor de a-l propune din nou pe Ilie Bolojan ca premier este limpede că este sortită eșecului.

„Nu cred că își imaginează cineva că un prim ministru care a fost demis cu 281 de voturi săptămâna trecută va putea fi reinvestit săptămâna viitoare de către Parlament. Așadar, opțiunea este una sortită eșecului. Cred, în continuare, că putem degaja împreună o majoritate care să poată să dea un prim-ministru politic”, a mai spus liderul senatorilor PSD.

Grindeanu ia în calcul scenariul unui guvern minoritar PSD-UDMR

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a spus luni că o guvernare minoritară alcătuită în jurul formațiunii sale și a UDMR nu este una pe care partidul și-o dorește, dar este un scenariu care poate fi luat în calcul în acest moment.

„Nu e o variantă pe care să mi-o doresc. Chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții. Pare în acest moment că este un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem (n.r. cei din PSD) și o să vedem ce va spune președintele”, a declarat Sorin Grindeanu, după discuții cu mai mulți ambasadori.

HotNews a relatat sâmbătă, citând surse politice concordante, că dacă PSD nu convinge o parte a PNL să se adauge unei noi coaliții, atunci Nicușor Dan nu are altă soluție decât să încerce un guvern minoritar PSD-UDMR.

PSD și UDMR au împreună 160 de parlamentari, mult sub pragul de 233 de voturi necesare învestirii viitorului guvern. Un Guvern format din PSD, UDMR, grupul Minorităților Naționale cu susținerea micilor grupuri parlamentare, precum POT, SOS sau PACE, poate aduna 241 de voturi.

În declarația dată presei luni, Grindeanu a subliniat că PSD nu grăbește lucrurile în negocierile pentru viitorul guvern. „Chiar dacă mai stăm o săptămână, găsirea unei variante stabile este de dorit față de una rapidă”, a precizat președintele PSD.

Întrebat dacă va prelua personal conducerea viitorului guvern, el a precizat că această decizie trebuie luată „într-un cadru mai larg al partidului”, dar nu o respinge.

Grindeanu a discutat în cursul zilei și cu liderul UDMR, iar la finalul întâlnirii Kelemen Hunor a spus că, din punctul lui de vedere, la acest moment „singura variantă prin care să se poată face ceva” ar fi refacerea coaliției PSD-PNL-USR și UDMR.

„Eu doresc refacerea coaliției. Este singura variantă la acest moment prin care care poți face ceva. (…) Nominalizarea (n.r.- de premier) va veni de la președintele României, această minge e la Nicușor Dan”, a spus Kelemen Hunor.

Când va chema Nicușor Dan partidele la consultări oficiale

Preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele la consultări oficiale la sfârşitul acestei săptămâni, joi sau vineri, după Summitul B9 de la București, au declarat pentru HotNews surse politice.

În acest moment, pe masa președintelui sunt toate scenariile, fie că e vorba despre refacerea coaliției, un guvern minoritar format din PSD, UDMR și Minoritățile Naționale sau din PNL, USR și UDMR. De asemenea, este luată în calcul și varianta unui guvern tehnocrat. Totuși, scenariul ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou de președinte, nu e analizat pentru moment.

În plus, potrivit informațiilor HotNews, Nicușor Dan nu va desemna un premier dacă nu va fi sigur că acesta va aduna voturile necesare pentru a trece de testul votului de încredere în Parlament, chiar dacă asta ar însemna prelungirea discuțiilor și a interimatului lui Ilie Bolojan.

Surse oficiale au explicat pentru HotNews că șeful statului va impune niște condiții, o „foaie de parcurs” pentru viitorul Guvern, indiferent de care va fi soluția găsită în urma consultărilor. De exemplu, în discursul susținut sâmbătă, cu ocazia Zilei Europei, Nicușor Dan a spus că viitorul Executiv va avea ca obiectiv să definească bugetul pentru anul viitor până în toamnă.