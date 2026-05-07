Danone aduce Activia Kefir pe piața din România

Activia își extinde portofoliul și lansează o nouă gamă de kefir de băut conceput dintr-un mix unic de 16 tipuri de culturi care contribuie la diversitatea florei intestinale. Noile produse sunt disponibile în trei variante: natur, căpșune și afine, iar cele cu fructe marchează o inovație pe piața locală, fiind singurele de acest tip pe rafturile din România.

Activia Kefir combină drojdii de kefir și Bifidus Actiregularis într-un amestec de 16 tipuri de culturi, fiind o sursă de calciu ce contribuie la starea de bine digestivă.

”Lansarea noii rețete de Activia Kefir vine într-un moment special pentru noi în care marcăm 25 de ani de prezență Activia pe piața din România. În tot acest timp am rămas aproape de consumatori, iar astăzi vedem un interes tot mai mare pentru produse precum kefirul, un produs perceput ca fiind de nișă, dar atât de relevant inclusiv pentru generațiile tinere. Ne bucurăm să aducem această gamă pe piață, în formate ușor de integrat în rutina zilnică, cu gust plăcut și beneficii relevante.”, a declarat Andreea Dumitrescu, Senior Brand Manager Activia Danone Central Eastern Europe.

Dezvoltarea portofoliului Activia a pornit de la o nevoie reală, tot mai prezentă în viața de zi cu zi: grija pentru o stare de bine digestivă. Potrivit ultimului studiu Danone*, dedicat stării de bine digestive, 47% dintre români afirmau că își doresc să își îmbunătățească digestia, dar nu știu cum să facă acest lucru. În același timp, 75% dintre respondenți au declarat că se confruntă cu cel puțin o tulburare intestinală, iar peste jumătate (52%) au probleme digestive cel puțin o dată pe lună.

Activia Kefir vine ca un răspuns pentru consumatorii atenți la produsele pe care le introduc in dieta lor zilnică, cu ingrediente ușor de înțeles, într-o formă prietenoasă și ușor de consumat, cu o textură catifelată, gust plăcut și variante pentru preferințe diferite, fiind disponibil la nivel național.

*Studiu a fost realizat online, în colaborare cu agenția NMS Ungaria pe un eșantion reprezentativ național de 542 respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 70 ani.

Despre Danone

Danone este lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, care activează în trei categorii de produse axate pe sănătate, cu o creștere rapidă și în tendințe: Produse lactate proaspete, Produse pe bază de plante, Ape și Nutriție specializată. Cu o misiune de lungă durată de a aduce sănătate prin alimente unui număr cât mai mare de oameni, Danone își propune să inspire practici mai sănătoase și mai durabile de alimentație și de consum, angajându-se în același timp să obțină un impact măsurabil în domeniul nutrițional, social și de mediu. Danone și-a definit strategia Renew pentru a restabili creșterea, competitivitatea și crearea de valoare pe termen lung. Cu peste 96.000 de angajați și produse vândute în peste 120 de piețe, Danone a generat vânzări de 27,6 miliarde de euro în 2023. Portofoliul Danone include mărci internaționale de top (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, Evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, etc.), precum și mărci locale și regionale puternice (Aqua, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos și Silk).

Despre Danone România

Danone a achiziționat fabrica de lactate Miorița din București în anul 1996 si a produs primul iaurt in anul 1999 dupa 3 ani de investitii in modernizarea și retehnologizarea acesteia. În prezent 1 milion de iaurturi sunt distribuite către consumatorii români, dar și către alte 18 piețe europene. Danone România procesează anual peste 65.000 tone de litri de lapte integral 100% românesc colectat de la 22 de ferme mari și peste 70 de gospodari.

Danone este prezent pe piața românească cu produse lactate proaspete (Danone, Activia, Danonino, Actimel), produse pe bază de plante (Alpro), precum și cu produsele alimentare pentru bebeluși și nutriție specializată (Aptamil, Milupa, Forticare).

