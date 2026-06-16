Danone extinde gama Alpro cu Alpro Matcha Coconut, o băutură pe bază de plante gata de consum

Alpro aduce pe piața din România Alpro Matcha Coconut, o băutură delicioasă, pe bază de plante, care conține cinci nutrienți esențiali. Noul produs este fără gluten, nu conține îndulcitori sau coloranți artificiali și poate fi integrat ușor într-o dietă variată și echilibrată.

Alpro Matcha Coconut aduce combinația dintre ceaiul verde matcha și laptele de cocos într-un format practic și versatil, gata de consum și absolut delicios. Fără preparare suplimentară și fără timp de așteptare, poate fi savurat rece, cu gheață, cald sau spumat, în funcție de preferințe. Totodată, noua băutură Alpro Matcha Coconut oferă proteine vegetale din soia și un aport de nutrienți esențiali precum calciu, iod, vitaminele B2, B9 și D2, cu un conținut scăzut de grăsimi.

„Interesul pentru matcha a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar echipa Alpro și-a dorit să dezvolte produse care să facă alegerile pe bază de plante mai accesibile și mai atractive pentru consumatori. Alpro Matcha Coconut este clar inovația verii și completează portofoliul nostru cu o opțiune care îmbină gustul cu beneficiile nutriționale. Cu Alpro Matcha Coconut aducem pe raft exact trendul verii care domină în prezent cafenelele și social media – combinația perfectă de gust dintre matcha și cocos”, explică Delia Corniciuc, Director de Marketing Danone Europa Centrală și de Sud Est.

Lansarea produsului are loc într-un context de piață favorabil, în care consumatorii sunt deja familiarizați cu alternativele pe bază de plante. Un studiu recent realizat de Danone* arată că aproape jumătate dintre români consumă produse pe bază de plante, iar băuturile pe bază de plante sunt consumate de 20% dintre respondenți. Deși gradul de consum este mai scăzut decât în cazul lactatelor, frecvența este ridicată: 70–80% dintre consumatorii fideli includ săptămânal astfel de produse în alimentație. Totodată, tinerii cu vârste între 18 și 44 de ani manifestă un interes mai mare pentru aceste alternative.

Prin lansarea băuturii Alpro Matcha Coconut, Alpro continuă să răspundă preferințelor consumatorilor pentru băuturi pe bază de plante gustoase și ușor de integrat în rutina zilnică. Gata de consum și versatil, produsul este disponibil într-un ambalaj Tetra Pak de 1L, transformând momentul matcha într-o experiență plăcută în fiecare zi.

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*Analiza Danone a fost realizată pe un eșantion de 500 respondenți, din mediul urban și rural, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 18 – 65 de ani. Studiul s-a desfășurat în luna august 2025, de către agenția de cercetare Aha Moments.

Despre Danone

Danone este lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, care activează în trei categorii de produse axate pe sănătate, cu o creștere rapidă și în tendințe: Produse lactate proaspete, Produse pe bază de plante, Ape și Nutriție specializată. Cu o misiune de lungă durată de a aduce sănătate prin alimente unui număr cât mai mare de oameni, Danone își propune să inspire practici mai sănătoase și mai durabile de alimentație și de consum, angajându-se în același timp să obțină un impact măsurabil în domeniul nutrițional, social și de mediu. Danone și-a definit strategia Renew pentru a restabili creșterea, competitivitatea și crearea de valoare pe termen lung. Cu peste 96.000 de angajați și produse vândute în peste 120 de piețe, Danone a generat vânzări de 27,6 miliarde de euro în 2023. Portofoliul Danone include mărci internaționale de top (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, Evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, etc.), precum și mărci locale și regionale puternice (Aqua, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos și Silk).

Despre Danone România

Danone a achiziționat fabrica de lactate Miorița din București în anul 1996 si a produs primul iaurt in anul 1999 dupa 3 ani de investitii in modernizarea și retehnologizarea acesteia. În prezent, 1 milion de iaurturi sunt distribuite către consumatorii români, dar și către alte 17 piețe europene. Danone România procesează anual peste 65.000 tone de litri de lapte 100% românesc colectat de la 22 de ferme mari și peste 100 de gospodari.

Danone este prezent pe piața românească cu produse lactate proaspete (Danone, Activia, Danonino, Actimel), produse pe bază de plante (Alpro), precum și cu produsele alimentare pentru bebeluși și nutriție specializată (Aptamil, Milupa, Forticare).

Articol susținut de Danone România