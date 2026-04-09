Darius Vâlcov rămâne în închisoare. Cererea de eliberare condiționată, respinsă ca neîntemeiată

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe și fost primar al municipiului Slatina, condamnat la șase ani de închisoare pentru fapte de corupție, va rămâne în detenție. Judecătoria Focșani a respins joi, ca nefondată, cererea lui de eliberare condiționată.

Soluția pronunțată de instanța din Focșani poate fi contestată, informează Agerpres.

Decizia publicată pe portalul instanței este următoarea: „Respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiționată, formulată de petentul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deținut în Penitenciarul Focșani. Fixează termen de reiterare a cererii de liberare condiționată 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau poate fi formulată propunere de liberare condiționată. Ia act că petentul-condamnat a fost asistat de avocat ales”.

Darius Vâlcov a solicitat eliberarea condiționată într-o cauză aflată pe rolul Judecătoriei Focșani începând din 16 martie.

Pedeapsă redusă, în urma unei căi extraordinare de atac

În noiembrie anul trecut, pedeapsa de șase ani primită de Darius Vâlcov a fost redusă la cinci ani, după ce un complet de cinci judecători de la instanța supremă i-au admis o cale extraordinară de atac – recursul în casație – și au constatat că pentru fapta de trafic de influență faptele s-au prescris.

El a rămas cu o pedeapsă de cinci ani pentru spălarea banilor.

Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, fiind extrădat în țară în august 2023 și încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Alte două dosare de corupție

Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupție pe rolul instanțelor, reușind să scape de ele.

Astfel, în noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat într-un dosar în care era acuzat de instigare la dare și luare de mită.

În martie 2023, tot Curtea de Apel Craiova i-a anulat o condamnare de 6 ani și 6 luni închisoare pentru luare de mită, pe motiv că faptele de care era acuzat s-au prescris.

Dosarul Tablourilor

În Dosarul Tablourilor, Vâlcov a fost trimis în judecată în mai 2015 pentru trafic de influență, spălare de bani și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, în formă continuată.

Potrivit DNA, în cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea dată primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus ca, în schimbul oferirii sprijinului în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante (SC Compania de Apă Olt SA), în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective situate în Slatina, Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate, conform contractelor de execuție.

Propunerea a fost făcută în contextul în care, în noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel guvernamental proiectul „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt”, al cărui beneficiar final a fost SC Compania de Apă Olt SA, operator regional, finanțarea fiind asigurată, majoritar, din fonduri europene nerambursabile, conform procurorilor.

În cadrul acestui proiect au fost încheiate trei contracte: „Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în orașele Scornicești și Potcoava”, „Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în municipiul Slatina” și „Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în orașele Drăgănești Olt și Piatra Olt”.

Cu ocazia derulării procedurilor de licitație referitoare la atribuirea celor trei contracte, susținea DNA, membrii comisiei au procedat, la îndemnul lui Darius Vâlcov, în mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor condiții de eligibilitate în scopul favorizării firmei Tehnologica Radion.

În consecință, Tehnologica Radion a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt”, fiind semnate contracte cu Compania de Apă Olt pentru mai multe lucrări, de 78,2 milioane de lei.

Conform DNA, Theodor Berna și Darius Vâlcov au stabilit de comun acord ca sumele de bani să îi fie remise acestuia din urmă, în numerar, în lei și numai la sediul firmei.

În baza acestei înțelegeri, în perioada ianuarie – martie 2011, Darius Vâlcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totală de 1,2 milioane de lei, în trei tranșe a câte 400.000 lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania de Apă Olt efectua plăți în contul societății, au mai susținut anchetatorii

De asemenea, în perioada aprilie – decembrie 2011, Darius Vâlcov a primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totală de 2.500.000 lei, în cinci tranșe a câte 500.000 de lei, conform DNA. În plus, în perioada 2012 – 2013, Darius Vâlcov a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, suma de 3,08 milioane lei, au stabilit procurorii anticorupție.