Darrell Sheets, vedetă a emisiunii „Storage Wars”, a fost găsit mort la vârsta de 67 de ani

Afaceristul american Darrell Sheets, care a apărut în 163 de episoade ale popularei emisiuni „Storage Wars” difuzată de History Channel, a fost găsit mort miercuri în Lake Havasu City, statul Arizona. Avea 67 de ani. Poliția a declarat că a murit în urma a ceea ce pare a fi o rană prin împușcare la cap, auto-provocată, anunță Variety.

„La data de 22 aprilie 2026, ofițerii Departamentului de Poliție din Lake Havasu City au fost trimiși în jurul orei 02:00 la o locuință din blocul 1500 de pe Chandler Drive, ca urmare a unei sesizări privind o persoană decedată. La sosire, ofițerii au identificat un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană prin împușcare la cap, auto-provocată”, a transmis departamentul local de poliție într-un comunicat.

„Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului, iar Unitatea de Investigații Criminale a Departamentului de Poliție din Lake Havasu City a fost notificată și a intervenit pentru a prelua ancheta”, a continuat acesta.

„Corpul a fost ulterior predat Biroului medicului legist al comitatului Mohave pentru investigații suplimentare. Bărbatul a fost identificat ca fiind Darrell Sheets, un rezident în vârstă de 67 de ani din Lake Havasu City, iar familia acestuia a fost notificată. Incidentul este în continuare în curs de investigare, iar informații suplimentare vor fi făcute publice pe măsură ce vor deveni disponibile”, se mai arată în comunicat.

Darrell Sheets a fost unul dintre cei mai longevivi protagoniști ai emisiunii „Storage Wars”

Sheets, care s-a născut în statul California în 1958, a ajuns celebru la datorită popularității uriașe de care s-a bucurat emisiunea de tip reality show „Storage Wars”, care urmărește cumpărători de spații de depozitare abandonate și neatinse, aflați în competiție pentru a obține obiecte valoroase.

A primit porecla „The Gambler” în cadrul emisiunii, datorită apetitului său pentru achiziții riscante la licitații.

Acesta a apărut în perioada de glorie a emisiunii „Storage Wars” timp de 13 ani, între 2010 și 2023, fiind unul dintre cei mai longevivi protagoniști ai ei. Popularitatea emisiunii i-a adus mai multe invitații în emisiunea „The Tonight Show With Jay Leno” și alte emisiuni cunoscute de tip „talk show” din SUA.

El suferise un infarct în 2019 și se retrăsese în Arizona, unde administra un magazin de antichități numit „Havasu Show Me Your Junk”.

A fost tată a doi copii, printre care fiica Tiffany Shane Sheets și fiul Brandon Sheets, care a apărut de multe ori în emisiunea „Storage Wars” alături de el. Potrivit biografiei lui Darrell Sheets, acesta spera să îi transmită lui Brandon „aventura și educația” legate de cumpărarea spațiilor de depozitare.