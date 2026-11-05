Datorită cererii tot mai mari de bilete, una dintre cele mai mari trupe ale lumii adaugă noi concerte aproape din oră în oră. Prețul biletelor

Trupa irlandeză U2 a adăugat joi pentru a două oară în aceeași zi patru noi concerte în Europa în cadrul turneului său de anul viitor „The Greatest Show On Earth”.

După ce în prima parte a zilei, U2 adăugase noi concerte în Barcelona (2), Sevilla și Amsterdam, joi seara trupa a anunțat pe site un al treilea concert la Paris, pe 9 iunie, dar și două noi concerte la Londra, pe arena celor de la Tottenham, ceea ce duce numărul spectacolelor programate în capitala Marii Britanii la patru.

Noile concerte londoneze vor avea loc pe 22 și 25 iunie 2027.

Un al doilea show a fost adăugat la Berlin, pe 1 iulie.

Seria de concerte de pe stadioane va debuta la sfârșitul lunii aprilie 2027 la Stockholm, Suedia. Pe lista orașelor se mai află în acest moment, Lisabona, Amsterdam și Milano.

Înainte de a ajunge pe continentul european, trupa va da startul turneului mondial în luna februarie 2027 cu o serie de spectacole masive în America Latină, vizând orașe din Mexic, Brazilia și Argentina, unde vor concerta alături de Beck.

Pre-sale condiționat

Pentru fani bucuria anunțului este umbrită de o condiție legată de cumpărarea biletelor. Persoanele care doresc acces prioritar la sesiunile de pre-sale din primele zile ale lunii noiembrie trebuie să dețină un abonament plătit pe site-ul trupei, unde sunt disponibile trei opțiuni de cont.

Prima este varianta gratuită, care nu include însă un cod de pre-sale. Astfel, obținerea biletelor în această primă fază devine posibilă doar prin alegerea uneia dintre celelalte două opțiuni premium.

Abonamentul Standard costă 60 de dolari pe an și garantează intrarea timpurie la pre-sale. Acest pachet include și un cadou exclusiv la alegere. Pentru fanii care doresc mai multe beneficii, opțiunea Premium costă 85 de dolari pe an. Acest nivel superior oferă aceeași prioritate la bilete, dar aduce două cadouri exclusive.

Fără plata acestor taxe de membru, publicul larg trebuie să aștepte vânzarea generală, când șansele de a mai găsi locuri disponibile sunt minime. Deși controversată, această strategie este deja o practică obișnuită în industria muzicală pentru a combate revânzarea neautorizată a biletelor.

Cât costă biletele

Prețurile oficiale ale biletelor la concertele U2 de anul viitor pornesc de la circa 84 de euro și pot ajunge și la 500 de euro.

Trupa formată din Bono (Paul David Hewson) – voce, The Edge (David Howell Evans) – chitară, clape, voce, Adam Clayton – chitară bas și Larry Mullen Jr. – tobe – tocmai a sărbătorit 50 de ani de la înființare.